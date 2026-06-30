İzmirde ziraat alanından ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinden gelen görüntülerde alevlerin rüzgarın da etkisiyle Pelin Sitesi ile Zeynep Keşan Evleri çevresine kadar ulaştığı görüldü. Havadan ve karadan yürütülen yoğun operasyon neticesinde alevlerin önü kesildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.
Alevlere Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle müdahale sürüyor. Alevlere ilk müdahale 5 dakika içinde yapıldığı bildirildi.
ALEVLER 2 SİTENİN ÇEVRESİNE ULAŞTI
İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle Pelin Sitesi ile Zeynep Keşan Evleri çevresine kadar ulaştı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.
BİR KENTTEN DAHA YANGIN İHBARI
Öte yandan Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Gökçeören Mahallesi'nde tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana yayılırken, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAVADAN KARADAN MÜDAHALE
Orman yangınına 76 personel, 1 İHA, 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 8 hizmet aracıyla karadan ve havadan müdahale sürüyor.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yangının başladığı ahırda kaynak makinesiyle çalışma yaptığı belirlenen M.Y.K., "taksirle orman yangınına sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 4 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.