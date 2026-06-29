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        Haberler Dünya "ABD anlaşmaya uyarsa taahhütlerimizi yerine getiririz"

        "ABD anlaşmaya uyarsa taahhütlerimizi yerine getiririz"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile imzalanan mutabakat anlaşmasına dair açıklamasında "Anlaşma iki taraflı bir konudur. Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya sadık kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 23:42 Güncelleme:
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        "ABD anlaşmaya uyarsa taahhütlerimizi yerine getiririz"

        İran Cumhurbaşkanı, "Bizim yaklaşımımız, mantıksız blöfler ve dayanağı olmayan tehditler karşısında; karar alma süreçlerinde akılcılığa ve insan onuruna bağlılık göstermektir, eylem anında ise kararlı ve cesur bir savunma ortaya koymaktır." dedi.

        "UZMAN BİR EKİP DOHA'YA GİDECEK"

        İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunu takip etmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya uzman bir ekibin gideceğini söyledi.

        Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Bekayi, Doha'ya uzman bir ekip göndereceklerini açıkladı.

        Bekayi, müzakereler için ABD ile bir toplantı planlanmadığını ancak ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması sürecini takip ettiklerini söyledi.

        Henüz nihai anlaşma için müzakere sürecine girilmediğini aktaran Bekayi, müzakerelerin başlaması için mutabakat zaptındaki 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerin uygulamaya konması, uygulamanın da devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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