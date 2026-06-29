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        Haberler Dünya Paşinyan'dan İsrail'in 1915 olayları kararına dair açıklama

        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 olayları kararına dair açıklama

        İsrail hükümetinin Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarına yönelik aldığı karara değinen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın, Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 21:19 Güncelleme:
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        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama

        Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin toplantısının ardından, İsrail hükümetinin aldığı karara ilişkin bir soruyu yanıtladı.

        Söz konusu karara ilişkin Paşinyan, "Bir yanıt verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın, Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        İsrail hükümeti, dün Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarını oybirliğiyle "soykırım" olarak tanıma kararı almıştı.

        *Haberde, İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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