Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

        Almanya'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

        Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde meydana gelen silahlı olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 18:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü

        Lüneburg Emniyet Müdürlüğünün, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Stade'de silahlı saldırı olduğu ifade edildi.

        Polis, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, olay yerinde kamuoyu açısından herhangi bir tehlike bulunmadığını belirtti.

        Alman basınında yer alan haberlerde, saldırıyla bağlantılı 2 kişinin polis tarafından yakalandığı kaydedildi. Yakalanan kişilere ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

        Polis, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

        Yetkililerin gün içinde saldırının arka planına ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Silivri'de korkutan tarla yangını: Polis vatandaşları uyardı

        İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi üzerine polis ekipleri, vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyarıda bulundu. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor