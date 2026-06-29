Almanya'da silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde meydana gelen silahlı olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Giriş: 29 Haziran 2026 - 18:48 Güncelleme:
Lüneburg Emniyet Müdürlüğünün, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Stade'de silahlı saldırı olduğu ifade edildi.
Polis, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, olay yerinde kamuoyu açısından herhangi bir tehlike bulunmadığını belirtti.
Alman basınında yer alan haberlerde, saldırıyla bağlantılı 2 kişinin polis tarafından yakalandığı kaydedildi. Yakalanan kişilere ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Polis, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Yetkililerin gün içinde saldırının arka planına ilişkin ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.
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