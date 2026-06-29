ABD Başkanı Donald Trump, daha fazla ayrıntı vermeden, İran ile toplantının Salı günü Doha'da yapılacağını söyledi.

Trump, tamamen büyük harflerle yazdığı sosyal medya mesajında, "İran bir toplantı talep etti. Toplantı yarın Doha'da yapılacak" ifadelerini kullandı.

ABD BASINI GÖRÜŞMENİN YARIN OLACAĞINI DUYURMUŞTU

ABD merkezli Axios haber sitesinin, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ve İran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladı.

Diğer bir ABD'li yetkili de her iki tarafın da "şimdilik" saldırılardan el çekeceğini ve ilki geçen hafta İsviçre'de yapılan teknik görüşmelerin devam edeceği için "gemilerin serbestçe hareket edebileceğini" söyledi.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre ise 30 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeler başlangıçta İran'ın nükleer programına ilişkin teknik konuları ele almak üzere İsviçre'de gerçekleşecekti ancak gerginliğin artmasıyla görüşmeler hem farklı bir yere taşındı hem de Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklandı.