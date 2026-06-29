2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen en değerli takım Türkiye oldu
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda beklentilerin altında kalan A Milli Futbol Takımımız, organizasyona grup aşamasında veda eden ülkeler arasında kadro değeri en yüksek takım oldu. Millilerimiz'in mevcut kadrosunun değerinin 474 milyon Euro olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye, turnuvaya grup aşamasında veda ederken dikkat çeken bir istatistiğin de sahibi oldu.
Transfermarkt verilerine göre 474 milyon euroluk toplam kadro değeriyle Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen en değerli takım olarak kayıtlara geçti.
Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla turnuvaya büyük beklentilerle gelen Ay-Yıldızlılar, kağıt üzerindeki gücünü sahaya yansıtamadı ve son 32 turunun dışında kaldı.
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki grup aşamalarında elenen en değerli 10 ülke:
10 - PANAMA - 35 MİLYON EURO
9 - SUUDİ ARABİSTAN - 41 MİLYON EURO
8 - HAİTİ - 56 MİLYON EURO
7 - TUNUS - 70 MİLYON EURO
6 - ÖZBEKİSTAN - 85 MİLYON EURO
5 - GÜNEY KORE - 139 MİLYON EURO
4 - İSKOÇYA - 170 MİLYON EURO
3 - ÇEKYA - 188 MİLYON EURO
2 - URUGUAY - 359 MİLYON EURO