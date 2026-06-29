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        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi şoku!

        Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, antrenmanı sedyeyle terk etti ve MR çekilmesi için hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 14:17 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!

        Fenerbahçe, yeni sezon için hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdürüyor...

        Sarı-lacivertlilere geri dönen Vedat Muriqi, antrenman sırasında ağrı hissetti ve idmanı yarıda bıraktı.

        MURIQI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

        Kosovalı golcü sahayı sedyeyle terk ederken, 32 yaşındaki santrfor MR çekilmesi için hastaneye götürüldü.

        Muriqi'in ilk muayene izleniminin iyi olmadığı ve net sonucunun çekilecek MR sonrası belli olacağı öğrenildi.

        "DURUMU OLUMLU GÖZÜKMÜYOR"

        Konuyla ilgili son detayları HT Spor muhabiri Esra Köse kaydetti. Köse, "Vedat Muriqi, antrenman sırasında yaşadığı darbe nedeniyle çalışmaya devam edemedi ve sedyeyle sahayı terk etti. İlk muayene gerçekleştirildi ve MR'a gitmesi kararlaştırıldı. İlk değerlendirmelerde durumu çok olumlu görünmüyor. En azından aldığımız bilgiler bu yönde. Oyuncunun durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından yeniden değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

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