Kadir İnanır’ın kabri çiçeklerle donatıldı: Sevenleri yalnız bırakmadı
Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın, son yolculuğuna uğurlandığı Ulus Mezarlığı'ndaki kabri çiçeklerle donatıldı. Sevenleri mezarı başına gelerek dualar etti
Giriş: 29 Haziran 2026 - 16:20 Güncelleme:
Zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatı, Türkiye'yi yasa boğmuştu.
Dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilen usta oyuncunun sevenleri, mezarı başında dua etti.
Öte yandan sanatçının mezarını çiçeklerle donatıldı. Vatandaşlar, derin bir üzüntü içinde olduklarını belirterek, Türk sinemasının efsane ismini her zaman sevgi ve saygıyla anacaklarını ifade etti.
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