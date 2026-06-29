Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
Antalya'da, ev eşyası taşımak için kurdukları asansörün, elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu akıma kapılan nakliye firması çalışanları 30 yaşındaki İbrahim Güneş ve 24 yaşındaki İsmail Aktaş, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 29 Haziran 2026 - 14:02 Güncelleme:
Antalya'da yürek yakan olay, Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi, Alasini Sokak'ta meydana geldi.
Ş.A.'nın (51) evine eşya taşıyan firmanın çalışanları İbrahim Güneş (30) ve İsmail Aktaş'ın (24) kurdukları yük asansörü, elektrik hattının üstüne düştü.
İKİSİ DE AĞIR YARALANDI
DHA'daki habere göre akıma kapılan Güneş ile Aktaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
HAYATLARINI KAYBETTİLER
Kemer Devlet Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Güneş ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Aktaş kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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