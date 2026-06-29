İstanbul’da gelecek 3 günün mevsim normallerinden sıcak geçeceğini ifade eden Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, şu değerlendirme ve uyarılarda bulundu:

MARMARA'DA SICAKLIK 37'LERE ÇIKIYOR

"Son 1 hafta özellikle gölge alanlardaki serinlik, gece orta ve az seviyede olan bunaltıcılık biraz artacak. İstanbul, Bursa ve Kocaeli-Sakarya çevresinde 1 Temmuz Çarşamba sıcaklıklar 34 ila 37°C’lere kadar tırmanabilir.

HAFTA SONUNA DOĞRU SICAKLIK DÜŞÜYOR

Bu sırada Çanakkale-Balıkesir çevresinde kuvvetli rüzgara dikkat edilmeli. Deniz üzerinde fırtınaya dönen rüzgar, şehirlerde 30 ila 45 km/saat ortalama ile, 70 km/saati aşan hamleler ile esecek. Marmara’da birkaç gün sürecek bunaltıcı havanın ardından sıcaklıklar hafta sonuna doğru 2 ila 4°C kadar azalacak. Bu düşüş gündüz çok önemli bir fark yaratmasa da, gece sıcaklıklarının yükselmemesi uyku kalitesi ve canlı sağlığı için önemli bir avantaj olacaktır.

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BAŞKENT GÖLGEDE 35'İ GÖRECEK

Ankara’da bu hafta sıcaklıklar gölgede 35°C’ye ulaşacak, haftanın en sıcak günü ise 2 Temmuz Perşembe olacak görünüyor. 5 Temmuz ve sonrasındaki bir hafta ise başkentte, Eskişehir, Konya, Kütahya gibi merkezlerde sıcaklıklar yeniden azalacak ve 30°C seviyesine inecek görünüyor.

EGE'DE GÖLGEDE SICAKLIK 40'I AŞACAK

Kıyı Ege’de Aydın-Kuşadası çevresi ülkenin en sıcak yerlerinden, bu hafta termometre gündüz gölgede 40-42°C seviyesine kadar çıkıyor. İzmir’de en yüksek sıcaklıklar 38-39°C’ye ulaşabilir. Hafta sonu gelirken tahminen 35°C’lere gerileyecek.

TRAKYA'DA YAĞIŞ UYARISI

Sıcak havayla birlikte bahar aylarında düşen yağmurlar, ağaçlardan, topraktan, göl ve baraj yüzeylerinden hızla buharlaşıyor. Suyun yerden havaya bu yolculuğu, şiddetli sağanaklar olarak geri dönüyor. Gelecek 3-4 gün Balkan ülkelerinde ve Batı Trakya’da şiddetli yağışlar görülebilir. Olası dolu yağışı riskleri de bulunuyor.

Fakat bu yağışlar Trakya çevresinde kesiliyor, Edirne önce sıcaktan bunalacak, ardından 1-2 Temmuz’da biraz serinleyecek.

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BATI KARADENİZ YAĞIŞ ALABİLİR

Bu hafta perşembe Batı Karadeniz’de ve Trakya’da yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak görülebilir. Geniş alanlarda yağmasa da yüksek tepeleri olan bulutlar yerel olarak sağanak ve dolu yağışı bırakabilir.

İstanbul çevresinde henüz yağış beklenmese de, şehirde 2 Temmuz Perşembe rüzgar kuvvetli esebilir. Balıkesir-Bursa çevresinde de hafta sonu gelirken termometreler 2-3°C düşerek mevsim normalleri civarında, nispeten ferah hava sunacak.

Fakat güneş altında bugün Ardahan çevresi hariç her yerde sıcak yaz havası fazlasıyla hissediliyor.

6 TEMMUZ'DAN İTİBAREN TEKRAR YÜKSELEBİLİR

Temmuz ayının ilk haftası biterken Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının daha etkisine girebilir. 6 Temmuz’dan itibaren yeniden 40°C’ler yaşanabilir. Bu orta vadeli tahminde Türkiye yine mevsim normalleri ve 2-3°C üzerinde seyredebilir.

35°C seviyesini aşan merkezler olacaktır, fakat İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi merkezler aşırı sıcakların etkisine Temmuz’un ilk 10 günü girmeyebilir. 38-40°C’lere tırmanan kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ise bu şekilde Temmuz ortasına uzanacak görünüyor. İzmir-Çanakkale arasında ise hafif bir serinlik (5 Temmuz ve sonrasında) yaşanabilir."