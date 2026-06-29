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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!

        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!

        İstanbul'da, 15 yaşındaki N.T.G. isimli kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen 60 yaşındaki Erol Ş., çocuğun annesi 29 yaşındaki Zeliha Z., amcası aynı yaştaki Mehmet G. ve Zeliha Z.'nin eski eşi 24 yaşındaki Serkan A. tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş., ekmek bıçağıyla 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Erol Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan anne, amca ve eski eş tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!

        İstanbul'da olay, 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi’nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Erol Ş.'nin (60), Zeliha Z.’nin (29) kızı N.T.G.’yi (15) taciz ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

        TEKME VE YUMRUKLARLA DARP

        Tartışmanın büyümesi üzerine Zeliha Z., kız çocuğunun amcası Mehmet G. (29) ve eski eşi Serkan A. (24), Erol Ş.’ye saldırdı. Erol Ş. tekme ve yumruklarla darp edildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş. ekmek bıçağıyla bıçaklandı.

        DEFALARCA BIÇAKLANDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Erol Ş.'nin yapılan kontrollerde baldırından ve kalçasından 3 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi.

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        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Erol Ş.’nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda Erol Ş.’nin, N.T.G.’yi taciz ettiği iddiasının ardından çıkan tartışmada darp edildiği, başına dubayla vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi.

        Çalışmalar sonucunda Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Erol Ş. ile şüpheliler arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü anlar görülüyor.

        Erol Ş.’nin darp edildiği, park dubasıyla başına vurulduğu ve ardından bıçaklandığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Çevrede bulunanların kavgayı ayırmaya çalışması da güvenlik kamerasına yansıyor.

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