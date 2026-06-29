İstanbul'da olay, 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erol Ş.'nin (60), Zeliha Z.’nin (29) kızı N.T.G.’yi (15) taciz ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLARLA DARP

Tartışmanın büyümesi üzerine Zeliha Z., kız çocuğunun amcası Mehmet G. (29) ve eski eşi Serkan A. (24), Erol Ş.’ye saldırdı. Erol Ş. tekme ve yumruklarla darp edildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş. ekmek bıçağıyla bıçaklandı.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Erol Ş.'nin yapılan kontrollerde baldırından ve kalçasından 3 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Erol Ş.’nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda Erol Ş.’nin, N.T.G.’yi taciz ettiği iddiasının ardından çıkan tartışmada darp edildiği, başına dubayla vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi.

Çalışmalar sonucunda Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Erol Ş. ile şüpheliler arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü anlar görülüyor.

Erol Ş.’nin darp edildiği, park dubasıyla başına vurulduğu ve ardından bıçaklandığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Çevrede bulunanların kavgayı ayırmaya çalışması da güvenlik kamerasına yansıyor.