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        Haberler Gündem Politika Özel'in "yeni parti"sinin ismi ne olacak? Olağanüstü Kurultay başvurusu ne zaman yapılacak?

        Özel'in "yeni parti"sinin ismi ne olacak? Olağanüstü Kurultay başvurusu ne zaman yapılacak?

        CHP'de gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay başvurusunda. Delege imzalarının verilmesinden sonra 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağı, olası kurultayın da en az 15 gün önce yani en geç 11 Temmuz'da duyurulması gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle Özel'in kurmayları 11 Temmuz'a kadar Genel Merkez'den adım bekleyecek. Mevcut partilerle temas sürerken, Özgür Özel'in kuracağı parti için "Yeni Parti" isminin öne çıktığı belirtildi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 29 Haziran 2026 - 11:48 Güncelleme:
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        Özel'in "yeni parti"sinin ismi ne olacak?

        Cumhuriyet Halk Partisi’nde gözler Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. 17 Haziran’da imzaların teslim edilip adım atılması için 10 günlük süre verildiği belirtilmişti. Süre dolmasına rağmen edinilen bilgilere göre, 11 Temmuz’dan önce başvuru yapılması beklenmiyor.

        ÖZEL CEPHESİ, 11 TEMMUZ'A KADAR GENEL MERKEZİ BEKLEYECEK

        Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın aktardığına göre, Özel’e yakın kaynaklar, olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz’da dolacağını, tüzük gereği kurultay kararının ise en geç 11 Temmuz’da ilan edilmesi gerektiğini belirterek bekleme kararı aldıklarını ifade etti.

        Öte yandan, 20 Temmuz’da başlayacak adli tatil öncesinde Yargıtay’ın karar vererek hukuki süreci kesinleştireceği yönündeki beklentinin de güçlü şekilde sürdüğü belirtiliyor.

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        Olası bir baskın seçim ihtimaline karşı, seçime girme yeterliliğine sahip bir partiye geçme seçeneği de masadaki güçlü ihtimaller arasında yer alıyor. Bu noktada, Özgür Özel’in kurmaylarının Anadolu Birliği Partisi ile CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz’ın liderliğini yaptığı Yenilik Partisi ile temas kurduğu belirtiliyor.

        "YENİ PARTİ" İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

        Özel cephesinde çalışmalar sürüyor. Kurulacak partinin adının ne olacağı ise merak konusu. “Yeni Parti” isminin öne çıktığı belirtiliyor.

        ÖZEL GRUP TOPLANTISINDA KONUŞABİLİR

        Salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’in kürsüye çıkması bekleniyor. Genel Merkez’de ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. MYK’dan bazı il başkanları hakkında ihraç, bazıları için ise görevden alma kararı çıkması bekleniyor.

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