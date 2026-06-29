Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
Adana'da, ihbara giden polis memuru M.A.Ş.'yi tabancayla vurup yaralayan 23 yaşındaki Can Ceylan'ın, eğlendiği gece kulübünde gürültü yaptığı gerekçesiyle mekandan atıldığı, bu nedenle iş yerine silahlı saldırı düzenlerken olayın gerçekleştiği ortaya çıktı. Ceylan, tutuklandı
Adana'da olay, 25 Haziran’da saat 04.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, silahlı kişiler tarafından takip edildiğini söyleyerek yardım istedi.
MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTI
DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipte görevli polis memuru M.A.Ş., bölgede araştırma yaptığı sırada motosikletle olay yerine gelen Can Ceylan (23), tabancayla ateş açtı.
POLİSİ KASIĞINDAN VE BACAĞINDAN VURDU
Silahtan çıkan kurşunlar polis memurunun kasık ve bacağına isabet etti. M.A.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polisin takibiyle yakalandı.
GECE KULÜBÜNE ATEŞ AÇMIŞ
Cinayet Büro Amirliğine götürülen Ceylan’ın, olay günü eğlendiği gece kulübüne silahlı saldırı düzenlemek isterken polis memuru M.A.Ş.’yi vurduğu ortaya çıktı.
"YANLIŞLIKLA VURDUM PİŞMANIM"
Can Ceylan’ın gürültü yaptığı gerekçesiyle gece kulübünden atıldığı, intikam almak için silahla iş yerine ateş ettiği belirtildi. Adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Yanlışlıkla vurdum. Pişmanım" diyen Ceylan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Bu arada Çukurova Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan polis memuru M.A.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.