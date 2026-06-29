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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Yeşil Burun Adaları kaptanı Mendes'e tecavüz suçlaması!

        Yeşil Burun Adaları kaptanı Mendes'e tecavüz suçlaması!

        TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK forması giyen Yeşil Burun Adaları kaptanı Ryan Mendes hakkında tecavüz soruşturması başlatıldı. Soruşturmanın Ryan Mendes'in Yeni Zelanda'da Brezilyalı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla açıldığı belirtildi. Polise sunulan şikayet dosyasında, mağdur Brezilyalı kadının vücudundaki darp/morluk fotoğrafları ile yaralanmaları belgeleyen bir tıbbi sağlık raporunun da yer aldığı ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!

        2026 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla turnuvanın en dikkat çeken hikayelerinden birine imza atan Yeşil Burun Adaları'nda kaptan Ryan Mendes hakkında ciddi bir iddia gündeme geldi.

        Türkiye'de Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Kocaelispor'un ardından son olarak TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK forması giyen Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kaptanı Ryan Mendes hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma açıldı.

        Brezilya basınından Globo'da yer alan haberlere göre, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın kaptanı Ryan Mendes, takımın Yeni Zelanda'daki kampı sırasında görev yapan bir tercüman tarafından cinsel saldırıyla suçlandı.

        YENİ ZELANDA POLİSİ DEVREDE

        Globo'nun haberine göre olayın, mart ayında Yeni Zelanda'da düzenlenen FIFA Series organizasyonu sırasında yaşandığı öne sürüldü. Takım için tercüman olarak görevlendirilen Brezilyalı bir kadın, Auckland'daki otelde Mendes'in odasına zorla girdiğini ve kendisine saldırdığını iddia etti.

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        Yeni Zelanda polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, oteldeki güvenlik kamerası görüntülerini topladığı ve adli inceleme sonuçlarını beklediği belirtildi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mendes hakkında resmi suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğine karar verileceği aktarıldı.

        TERCÜMANDAN AĞIR İDDİALAR

        Haberde yer alan bilgilere göre, ismi açıklanmayan tercüman, Yeşil Burun Adaları'nın Şili ile oynadığı maçın ardından takımın kaldığı otelde bir odaya çağrıldığını söyledi. Tercüman, burada profesyonel bir görev için bulunmadığını fark etmesi üzerine kendi odasına döndüğünü ifade etti.

        Kadının ifadesine göre kısa süre sonra kapısı çalındı ve Mendes'in odaya zorla girdiği öne sürüldü. Tercüman, polis ifadesinde Mendes'in kendisini boğazından tuttuğunu, darbettiğini, ısırdığını ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

        Brezilya basınında, kadının ağız, boyun, bacak ve vücudunun farklı bölgelerindeki yaralanmalara ait fotoğrafları da polise teslim ettiği belirtildi.

        YETKİLİLERE ULAŞTIĞINI SÖYLEDİ

        Habere göre Brezilyalı tercüman, olayın ardından Yeşil Burun Adaları futbol yetkililerinden en az üç kişiye ulaşmaya çalıştığını ancak dönüş alamadığını ileri sürdü.

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        Yeni Zelanda basınında olay geçtiğimiz ay gündeme gelmiş, ancak o dönemde futbolcunun ismi açıklanmamıştı. Haberlerde yalnızca iddiaların Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'ndan bir oyuncuya yönelik olduğu belirtilmişti.

        MENDES'TEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

        36 yaşındaki Ryan Mendes, Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası'nda oynadığı üç karşılaşmada da forma giydi. Takımın turnuvada tarihi bir başarıya imza atarak eleme turlarına yükselmesi, ülke futbolu adına büyük sevinç yaratmıştı.

        Ancak kaptan Mendes hakkında ortaya atılan iddialar, bu tarihi başarının gölgesinde gündemin ilk sırasına yerleşti. Tecrübeli futbolcudan şu ana kadar iddialara ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

        FIFA, YETKİLİLERLE TEMASTA

        İddiaların basına yansımasının ardından FIFA'dan da açıklama geldi. Brezilya basınında yer alan bilgilere göre FIFA, Yeni Zelanda makamlarıyla temas halinde olduğunu ve her türlü kötü davranış iddiasını "son derece ciddiye aldığını" bildirdi.

        FIFA, buna karşın devam eden süreçle ilgili ayrıntılı yorum yapamayacağını ve herhangi bir soruşturmanın varlığına ilişkin resmi doğrulama paylaşamayacağını belirtti.

        Olayla ilgili nihai kararın Yeni Zelanda polisinin yürüteceği soruşturma ve adli incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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