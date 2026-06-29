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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a transfer önerisi: Marc Casado

        Beşiktaş'a transfer önerisi: Marc Casado

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'a, menajerler tarafından Barcelona'da kariyerini sürdüren Marc Casado'nun önerildiği iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bir iddia da İtalya'dan geldi...

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        MARC CASADO BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

        Sport Italia'nın haberine göre; bonservisi Barcelona'da bulunan Marc Casado, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

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        22 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş'ın yanı sıra Milan ve Suudi Arabistan ekiplerine de önerildiği belirtildi.

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        Geçtiğimiz sezon Katalan deviyle 34 maça çıkan İspanyol futbolcu, 1 asistlik katkı sağladı ve 1.397 dakika sahada kaldı.

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        Katalan deviyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...

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