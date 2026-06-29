Beşiktaş'a transfer önerisi: Marc Casado
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'a, menajerler tarafından Barcelona'da kariyerini sürdüren Marc Casado'nun önerildiği iddia edildi.
Giriş: 29 Haziran 2026 - 09:47 Güncelleme:
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bir iddia da İtalya'dan geldi...
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MARC CASADO BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Sport Italia'nın haberine göre; bonservisi Barcelona'da bulunan Marc Casado, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.
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22 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş'ın yanı sıra Milan ve Suudi Arabistan ekiplerine de önerildiği belirtildi.