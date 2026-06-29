Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda ciddi bir performans sergileyen ve son Portekiz mücadelesindeki performansıyla parmak ısırtan Davinson Sanchez için Como'nun ısrarı devam ediyor.
Giriş: 29 Haziran 2026 - 11:22 Güncelleme:
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İtalyan kulübü Como’nun radarında olan tecrübeli stoper için sarı-kırmızılılar tok satıcı konumunda...
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Galatasaray’ın şampiyon tandeminin parçası olan Davinson Sanchez hem tecrübesi hem de mevcut performansla transfer piyasasının gözdesi haline geldi.
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İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun ciddi şekilde ilgilendiği 30 yaşındaki başarılı savunmacı için sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedelini belirledi.
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30 MİLYON EURO
Aslan, Kolombiyalı yıldızın bonservis bedeli olarak 30 milyon Euro talep ediyor.
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Bu dev transferde en belirleyici unsur tecrübeli futbolcunun kendi kararı olacak.
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Eğer Sanchez takımdan ayrılmak yönünde bir irade ortaya koyarsa, Galatasaray yönetimi Como’dan bu rekor bonservis bedelini kuruşu kuruşuna talep edecek.