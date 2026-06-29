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        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!

        Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda ciddi bir performans sergileyen ve son Portekiz mücadelesindeki performansıyla parmak ısırtan Davinson Sanchez için Como'nun ısrarı devam ediyor.

        Giriş: 29 Haziran 2026 - 11:22 Güncelleme:
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        İtalyan kulübü Como’nun radarında olan tecrübeli stoper için sarı-kırmızılılar tok satıcı konumunda...

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        Galatasaray’ın şampiyon tandeminin parçası olan Davinson Sanchez hem tecrübesi hem de mevcut performansla transfer piyasasının gözdesi haline geldi.

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        İtalya Serie A ekiplerinden Como'nun ciddi şekilde ilgilendiği 30 yaşındaki başarılı savunmacı için sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedelini belirledi.

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        30 MİLYON EURO

        Aslan, Kolombiyalı yıldızın bonservis bedeli olarak 30 milyon Euro talep ediyor.

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        Bu dev transferde en belirleyici unsur tecrübeli futbolcunun kendi kararı olacak.

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        Eğer Sanchez takımdan ayrılmak yönünde bir irade ortaya koyarsa, Galatasaray yönetimi Como’dan bu rekor bonservis bedelini kuruşu kuruşuna talep edecek.

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        Galatasaray'la tüm kulvarlarda 121 maça çıkan Kolombiyalı stoper, 10 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 9 bin 618 dakika sahada kaldı.

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