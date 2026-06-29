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        Haberler Gündem Güncel Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

        Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında soruşturmada başlatılmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Tamar Tanrıyar isimli şahıs yurt dışından kendisi gelerek Kuşadası'nda teslim olmuştur. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri devam etmektedir." denildi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

        Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar, yurt dışından gelerek Kuşadası’nda polise teslim oldu. Şüpheli hakkındaki soruşturma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan Tamar Tanrıyar, yurt dışından gelerek Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polise teslim oldu.

        Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre, daha önce yurt dışına çıktığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar, yurt dışından Türkiye’ye dönerek Kuşadası’nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Şüpheli Tamar Tanrıyar hakkındaki soruşturma işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği öğrenildi.

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