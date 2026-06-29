Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç, tedavi ve geri ödeme kuralları değişti

        Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç, tedavi ve geri ödeme kuralları değişti

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) bir dizi değişiklik yapıldı. İlaç fiyatları, geri ödeme, tıbbi işlemler gibi birçok alanda güncellemeye gidildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 12:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik

        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından hazırlanan yeni düzenlemeye göre, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişikliklerle sağlıkta birçok alanda güncelleme yapıldı.

        Karar kapsamında EK-4/C ilaç listesinde bulunan çok sayıda ilacın fiyatında güncelleme yapıldı.

        Bazı ilaçların isimleri değiştirilirken, bazıları da maliyet etkin olmaması nedeniyle listeden çıkarıldı, bazı ilaçlar ise listeye eklendi.

        MeCasermin, amifampridin, pegaspargase, vand spal, cystadane, flekainid asetat, tetrabenazin, dapson, kolşisin ve rufinamid gibi pek çok sayıda ilacın fiyat, isim ve liste kayıtlarında düzenleme yapıldı.

        MeCasermin etken maddeli ilacın fiyatı 620 eurodan 680 euroya yükseltildi. Pegaspargase içeren ürünler 600 euro, Vand Spal 100 mg 890 euro, Vand Spal 300 mg ise 2 bin 490 euro olarak güncellendi. Rufinamid içeren ilaçların fiyatları ise 99-199 euro olarak belirlendi.

        REKLAM

        GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINAN HİZMETLER

        Resmi Gazete'ye göre, birçok sayıda yeni tıbbi işlem de SGK'nın geri ödeme kapsamına alındı.

        Geri ödeme kapsamına alınan işlemler şöyle:

        - Sezaryen sonrası vajinal doğum,

        - Polisomnografi, çoklu uyku latansı testi,

        - Kolanjioskopi, biyopsi, taş-yabancı cisim çıkarılması ve lazer litotripsi,

        - Actinyum-225 işaretli PSMA,

        - KBT ile kemik mineral yoğunluğu ölçümü,

        - Pulmoner rehabilitasyon tedavisi,

        - Bronkoskopi eşliğinde endobronşiyal kriyobiyopsi,

        - Endobronşiyal ultrason eşliğinde transnodal forseps kriyobiyopsi,

        - Bronşiyal termoplasti,

        REKLAM

        - Kardiyopulmoner egzersiz testi,

        - Ekshale NO testi,

        - Pulsed field ile ablasyon, atriyal fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu

        - Rezidü sistik güdük eksizyonu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erhan Karaal'ın aracına takip cihazının takıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın aracına şüphelilerin takip cihazı taktığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eski İBB çalışanı S.U.'nın beyaz renkli bir otomobille Karaal'ın evinin önüne geldiği ve park halindeki araca takip cihazı taktığı görüldü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Özel'in "yeni parti"sinin ismi ne olacak?
        Özel'in "yeni parti"sinin ismi ne olacak?
        Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
        Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi
        Otomotivde zirve değişiyor
        Otomotivde zirve değişiyor