Resmi Gazete'de yayımlandı! İlaç, tedavi ve geri ödeme kuralları değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından hazırlanan yeni düzenlemeye göre, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişikliklerle sağlıkta birçok alanda güncelleme yapıldı.

Karar kapsamında EK-4/C ilaç listesinde bulunan çok sayıda ilacın fiyatında güncelleme yapıldı.

Bazı ilaçların isimleri değiştirilirken, bazıları da maliyet etkin olmaması nedeniyle listeden çıkarıldı, bazı ilaçlar ise listeye eklendi.

MeCasermin, amifampridin, pegaspargase, vand spal, cystadane, flekainid asetat, tetrabenazin, dapson, kolşisin ve rufinamid gibi pek çok sayıda ilacın fiyat, isim ve liste kayıtlarında düzenleme yapıldı.

MeCasermin etken maddeli ilacın fiyatı 620 eurodan 680 euroya yükseltildi. Pegaspargase içeren ürünler 600 euro, Vand Spal 100 mg 890 euro, Vand Spal 300 mg ise 2 bin 490 euro olarak güncellendi. Rufinamid içeren ilaçların fiyatları ise 99-199 euro olarak belirlendi.

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GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINAN HİZMETLER

Resmi Gazete'ye göre, birçok sayıda yeni tıbbi işlem de SGK'nın geri ödeme kapsamına alındı.

Geri ödeme kapsamına alınan işlemler şöyle:

- Sezaryen sonrası vajinal doğum,

- Polisomnografi, çoklu uyku latansı testi,

- Kolanjioskopi, biyopsi, taş-yabancı cisim çıkarılması ve lazer litotripsi,

- Actinyum-225 işaretli PSMA,

- KBT ile kemik mineral yoğunluğu ölçümü,

- Pulmoner rehabilitasyon tedavisi,

- Bronkoskopi eşliğinde endobronşiyal kriyobiyopsi,

- Endobronşiyal ultrason eşliğinde transnodal forseps kriyobiyopsi,

- Bronşiyal termoplasti,

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- Kardiyopulmoner egzersiz testi,

- Ekshale NO testi,

- Pulsed field ile ablasyon, atriyal fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu

- Rezidü sistik güdük eksizyonu.