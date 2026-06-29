Habertürk Gündem - 28 Haziran 2026 (Kılıçdaroğlu İle Özel'in Sıradaki Hamlesi Ne?)

Demirtaş neye ''az kaldı'' dedi? Demirtaş yeni parti mi kuracak? Demirtaş: Ezberleri bozacağız! Özel ''çağrı heyeti'' için yargıya gidiyor. Özel hakkını mahkemede mi arayacak? Mahkeme CHP'ye çağrı heyeti atar mı? Kılıçdaroğlu ve Özel'in sıradaki hamlesi ne? ''Kılıçdaroğlu Özel'i görevden aldı'' iddi... Daha Fazla Göster Demirtaş neye ''az kaldı'' dedi? Demirtaş yeni parti mi kuracak? Demirtaş: Ezberleri bozacağız! Özel ''çağrı heyeti'' için yargıya gidiyor. Özel hakkını mahkemede mi arayacak? Mahkeme CHP'ye çağrı heyeti atar mı? Kılıçdaroğlu ve Özel'in sıradaki hamlesi ne? ''Kılıçdaroğlu Özel'i görevden aldı'' iddiası. Özel'in Grup Başkanlığı düşebilir mi? Özel için ihtimaller bitti mi? CHP'de ayrılık kapıya dayandı mı? Habertürk Gündem Kerem Kırçuval sordu; GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Akademisyen Doç. Dr. Vahap Coşkun, Hukukçu Av. Cem Kaya, Siyaset Bilimci Dr. Sezin Öney, Hukukçu Av. Bülent Yücetürk ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç yanıtladı Daha Az Göster