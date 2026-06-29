Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Deniz Göktaş hakkında "Dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Giriş: 29 Haziran 2026 - 14:58 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Deniz Göktaş hakkında “Dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." denildi.
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