Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Deniz Göktaş hakkında "Dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 14:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından komedyen Deniz Göktaş hakkında “Dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 28 Haziran 2026 (Kılıçdaroğlu İle Özel'in Sıradaki Hamlesi Ne?)

        Demirtaş neye ''az kaldı'' dedi? Demirtaş yeni parti mi kuracak? Demirtaş: Ezberleri bozacağız! Özel ''çağrı heyeti'' için yargıya gidiyor. Özel hakkını mahkemede mi arayacak? Mahkeme CHP'ye çağrı heyeti atar mı? Kılıçdaroğlu ve Özel'in sıradaki hamlesi ne? ''Kılıçdaroğlu Özel'i görevden aldı'' iddi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi