Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde konuştu. Belirsizlik döneminin ortasında olduklarını söyleyen Erdoğan, "NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesi gerekiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenterler Zirvesi'nde konuştu.
7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi yapılan bu etkinlik önem taşırken, Erdoğan zirvede kritik mesajlar verdi.
Belirsizlik döneminin ortasında olduklarını söyleyen Erdoğan, "NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesi gerekiyor" dedi.
Türkiye'nin dışlanmaması gerektiğini ve NATO üyeleri arasındaki dayanışma ve koordinasyonun artmasının şart olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Savunma ticaretinin önündeki engeller kalkmalı" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Lübnan'a saldırıları dikkatle takip ediyoruz. Soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli. İsrail'in gaspları bitmeden barış sağlanmaz.
Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. Filistin devleti kurulmalıdır.
ABD-İran ateşkesi kalıcı olmalıdır. Mutabakatı baltalamaya çalışan saldırıları takipteyiz. Türkiye barışa ve istikrara destek veriyor. Ankara'daki NATO Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacak.
Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçtedir."
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