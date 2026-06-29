Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli

ABD istihbaratını kim yönetti? CIA'yı tarikat mı yönetti? Beynimiz neden sürekli yorgun? Açık sekme sendromu nedir? Dikkatimi ne dağıtıyor? Beynimiz nasıl güçlenir? Uyku beyin için neden önemli? Emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak? Burası Haftasonu'nda Kübranur Uslu sordu Araştırmacı-Yazar Bü... Daha Fazla Göster

ABD istihbaratını kim yönetti? CIA'yı tarikat mı yönetti? Beynimiz neden sürekli yorgun? Açık sekme sendromu nedir? Dikkatimi ne dağıtıyor? Beynimiz nasıl güçlenir? Uyku beyin için neden önemli? Emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak? Burası Haftasonu'nda Kübranur Uslu sordu Araştırmacı-Yazar Bülent Şahin Erdeğer, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Ekonomist Muhammet Bayram ve Habertürk Yazarı Oray Eğin anlattı. Daha Az Göster