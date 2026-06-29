Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!

        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!

        Adana'da insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Kentte Servet Tekir adlı kadın, iddiaya göre 16 yaşındaki kızı tarafından öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 16:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde D.E. (16) adlı kız çocuğu, salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i bıçaklayarak öldürdü. Kendini polise ihbar eden D.E., gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. D.E., salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i henüz bilinmeyen nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        Olayın ardından polisi arayan D.E., kendini ihbar etti. Adrese giden ekipler, Tekir'in cansız bedenini evin salonunda buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tekir'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.

        Olay sırasında evde bulunan D.E.'nin kız kardeşi N.B.E., annesiyle aynı odada uyuduğunu, hiç ses duymadığını, polis gelince olayı öğrendiğini öne sürdü. Gözaltına alınan D.E., emniyete götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kara akbaba Doruk yuvasında yavrusuyla görüntülendi

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde koloni halinde yaşayan ve Türkiye'nin en önemli yırtıcı kuş türlerinden biri olan kara akbaba ile yavrusu yuvalarında görüntülendi (AA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi