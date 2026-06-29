Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Nilsu'nun kahreden ölümü! Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!

        Nilsu'nun kahreden ölümü! Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!

        Çanakkale'de yürekleri yakan bir ölüm meydana geldi. Olayda, serinlemek için denize giren 14 yaşındaki Nilsu Başaran hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 17:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!

        Çanakkale'de denizde boğulan Nilsu Başaran (14), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre Çorlu'da Hanife Şefik Celep Ortaokulu'ndan bu yıl mezun olan Nilsu Başaran, önceki gün akrabalarının düğünü için ailesiyle birlikte Çanakkale'ye gitti.

        Başaran, düğünün ardından arkadaşı E.C. ile birlikte Yapıldak mevkisinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Nilsu Başaran, dalgaların arasında kayboldu. İhbarla bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışma sonucu Başaran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Cenazesi Çorlu'ya getirilen Nilsu Başaran için Merkez Garan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Taziyeleri kabul eden anne Yasemin, baba Yalçın ve ablası Göksu Başaran, büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşları tabutu başında gözyaşı dökerken, Nilsu Başaran'ın cenazesi namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 28 Haziran 2026 (Kılıçdaroğlu İle Özel'in Sıradaki Hamlesi Ne?)

        Demirtaş neye ''az kaldı'' dedi? Demirtaş yeni parti mi kuracak? Demirtaş: Ezberleri bozacağız! Özel ''çağrı heyeti'' için yargıya gidiyor. Özel hakkını mahkemede mi arayacak? Mahkeme CHP'ye çağrı heyeti atar mı? Kılıçdaroğlu ve Özel'in sıradaki hamlesi ne? ''Kılıçdaroğlu Özel'i görevden aldı'' iddi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        Yük asansörü elektrik hattının üzerine düştü! İki kişi akıma kapıldı!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        İlaç, tedavi ve geri ödeme kurallarında değişiklik
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor