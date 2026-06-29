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        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!

        Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

        Giriş: 29 Haziran 2026 - 12:14 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta, futbol direktörü Önder Özen sezon ilk antrenmanı öncesinde transfer çalışmalarına dair bilgi verdi. Özen açıklamasında, "Finale çok yaklaştığımız 3 oyuncu var" sözlerini dile getirdi.

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        Siyah-beyazlılar, sol bek için Monaco'nun 21 yaşındaki oyuncusu Kassoum Ouattara, sol kanat yerli alternatifi olarak Clermont'tan İlhan Fakılı ile büyük ölçüde anlaştı.

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        Beşiktaş'ın Bayern Münih'in deneyimli eldiveni Alexander Nübel ile de yaptığı görüşmelerde artık son aşamada olduğu vurgulandı.

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        Bu 3 ismin kulüpleri ile ise bonservis pazarlıkları sürüyor. Nübel ve İlhan için bonservis pazarlıkları sürerken Ouattara için ise zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama için temaslar devam ediyor.

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        Beşiktaş, 3 ismi kısa süre bitirmeyi hedeflerken transfer gündeminin bir diğer hedefi ise Arsenal forması giyen Leandro Trossard.

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        Siyah-beyazlı yönetimin, Premier Lig deviyle yürüttüğü bonservis pazarlıklarının olumlu ilerlediği ifade edilirken gözler oyuncu cephesine çevrildi.

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        2026 FIFA Dünya Kupası’nda Belçika Milli Takımı ile sergilediği başarılı performansla dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcunun, kariyerine dair son kararını kupanın bitimiyle birlikte vermesi bekleniyor.

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        Beşiktaş’ın projesine sıcak baktığı belirtilen Trossard’ın, Dünya Kupası'ndaki milli mesaisinin tamamlanmasının ardından siyah-beyazlı kulüple sözleşme şartlarını netleştirmek üzere masaya oturacağı belirtiliyor.

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