Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Beşiktaş'ta, futbol direktörü Önder Özen sezon ilk antrenmanı öncesinde transfer çalışmalarına dair bilgi verdi. Özen açıklamasında, "Finale çok yaklaştığımız 3 oyuncu var" sözlerini dile getirdi.
Siyah-beyazlılar, sol bek için Monaco'nun 21 yaşındaki oyuncusu Kassoum Ouattara, sol kanat yerli alternatifi olarak Clermont'tan İlhan Fakılı ile büyük ölçüde anlaştı.
Beşiktaş'ın Bayern Münih'in deneyimli eldiveni Alexander Nübel ile de yaptığı görüşmelerde artık son aşamada olduğu vurgulandı.
Bu 3 ismin kulüpleri ile ise bonservis pazarlıkları sürüyor. Nübel ve İlhan için bonservis pazarlıkları sürerken Ouattara için ise zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama için temaslar devam ediyor.
Beşiktaş, 3 ismi kısa süre bitirmeyi hedeflerken transfer gündeminin bir diğer hedefi ise Arsenal forması giyen Leandro Trossard.
Siyah-beyazlı yönetimin, Premier Lig deviyle yürüttüğü bonservis pazarlıklarının olumlu ilerlediği ifade edilirken gözler oyuncu cephesine çevrildi.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda Belçika Milli Takımı ile sergilediği başarılı performansla dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcunun, kariyerine dair son kararını kupanın bitimiyle birlikte vermesi bekleniyor.
Beşiktaş’ın projesine sıcak baktığı belirtilen Trossard’ın, Dünya Kupası'ndaki milli mesaisinin tamamlanmasının ardından siyah-beyazlı kulüple sözleşme şartlarını netleştirmek üzere masaya oturacağı belirtiliyor.