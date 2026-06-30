Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Hollanda-Fas maçı 3-2 sona erdi

        Hollanda-Fas maçı 3-2 sona erdi

        Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Fas'a penaltı atışlarında 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 07:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Penaltılarda işi bitirdi!

        2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        İkinci yarıya iyi başlayan Hollanda, 72'de Gakpo'nun golüyle öne geçti. Maçı bırakmayan Fas, 90+1'de Issa Diop'un golüyle eşitliği sağladı ve maç uzatmalara gitti.

        Uzatma anlarında iki takım da karşılıklı ataklardan sonuç alamayınca mücadele penaltılara gitti.

        Penaltı atışlarını 3-2 kazanan Fas, son 16 turuna yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        15 yaşındaki sürücü dehşet saçtı!

        İzmir'in Bornova ilçesinde, ehliyetsiz sürücü S.T.'nin (15)otomobille çarparak düşürdüğü motosikletin sürücüsü Nuh Akıncı (42) ağır yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Umman'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Umman'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Panzerler ağır yaralı
        Panzerler ağır yaralı
        İzmir'de korkutan yangın!
        İzmir'de korkutan yangın!
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        'Gördüğü Rüya Yüzünden' annesini öldürdü
        'Gördüğü Rüya Yüzünden' annesini öldürdü
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        Bitlis’te dere faciası
        Bitlis’te dere faciası
        "ABD anlaşmaya uyarsa taahhütlerimizi yerine getiririz"
        "ABD anlaşmaya uyarsa taahhütlerimizi yerine getiririz"
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem