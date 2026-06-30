Hollanda-Fas maçı 3-2 sona erdi
Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Fas'a penaltı atışlarında 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti
Giriş: 30 Haziran 2026 - 07:09 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Hollanda, 72'de Gakpo'nun golüyle öne geçti. Maçı bırakmayan Fas, 90+1'de Issa Diop'un golüyle eşitliği sağladı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatma anlarında iki takım da karşılıklı ataklardan sonuç alamayınca mücadele penaltılara gitti.
Penaltı atışlarını 3-2 kazanan Fas, son 16 turuna yükseldi.
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