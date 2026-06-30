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        Haberler Spor Futbol Paraguay, Almanya’yı penaltılarla eleyerek son 16’ya yükseldi

        Paraguay, Almanya’yı penaltılarla eleyerek son 16’ya yükseldi

        2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Almanya'yı penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 03:03 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren mücadelede Paraguay, penaltı atışlarında Almanya’ya 4-3 üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

        Mücadelede Paraguay, 42’nci dakikada öne geçti. Ceza sahasında bulunan Enciso, sağ kanattan gelen ortanın ardından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

        Almanya, 54’üncü dakikada beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Wirtz’in sağ ayağıyla yaptığı ortada ceza sahasında bulunan Havertz kafa vuruşuyla skoru 1-1’e getirdi.

        Karşılaşmanın normal süresinde başka gol olmadı ve mücadele uzatmalara gitti.

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        Uzatma bölümünün 102’nci dakikasında Almanya, Tah’ın kafa vuruşuyla ağları buldu ancak gol VAR incelemesinin ardından pozisyonda faul tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi. İlk uzatma devresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

        İkinci uzatma devresinde de skor değişmedi ve turu belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Almanya’ya 4-3 üstünlük sağlayan Paraguay, 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi.

        İLK 11'LER

        Almanya: Neuer, Ruediger, Tah, Kimmich, Brown, Pavlovic, Wirtz, Sane, Nmecha, Havertz, Undav

        Paraguay: Gill, Caceres, Alonso, Canale, Gomez, Almiron, Cubas, Bobadilla, Galarza, Enciso, Avalos

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