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        Haberler Dünya ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?

        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?

        ABD Başkanı Trump'ın ABD ve İran heyetlerinin Doha'da bugün görüşeceğini açıklamasının ardından İran'dan açıklama geldi. İran tarafından gelen açıklamada, İran heyetinin ABD ile imzalanan Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını görüşmek üzere "bu haftanın ilerleyen günlerinde" Doha'ya gideceğini ancak bunun Washington ile bir müzakere anlamına gelmeyeceği vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 07:55 Güncelleme:
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        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?

        ABD-İran görüşmelerine ilişkin Washington'dan. gelen çelişkili açıklamaların ardından, İran bir heyetin Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını görüşmek üzere Doha'ya gideceğini doğruladı.

        İran'dan gelen son açıklamada, uzmanlardan oluşan bir heyetin ABD ile imzalanan Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını görüşmek üzere "bu haftanın ilerleyen günlerinde" Doha'ya gideceğini duyurdu. Ancak ziyaretin Washington ile bir müzakere anlamına gelmeyeceğini özellikle vurguladı.

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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Henüz nihai bir anlaşmanın müzakere edilmesi aşamasına geçmedik. Önümüzdeki günlerde hiçbir düzeyde ABD tarafıyla herhangi bir müzakere toplantımız olmayacak" ifadelerini kullandı.

        Açıklama, ABD ile İran arasında görüşmelerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin çelişkili haberlerin ardından geldi.

        ABD medyasında daha önce yer alan haberlerde, karşılıklı saldırıların ardından anlaşmanın zora girmesi üzerine saldırıları durdurma konusunda varılan mutabakatın ardından iki tarafın salı günü Katar'da görüşmeleri yeniden başlatmayı planladığı bildirilmişti.

        İran bu iddiayı reddetti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Doha'da yapılacağı öne sürülen teknik görüşmelere ilişkin "bazı medya kuruluşları tarafından yayımlanan haberlerin doğrulanmadığını" söyledi.

        Bu açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, saatler içinde kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yanıt verdi. Trump,"İran bir görüşme talep etti" diyerek, görüşmenin “yarın (salı günü) Doha'da gerçekleşeceğini" öne sürdü.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise daha sonra yaptığı açıklamada, ABD Temsilcisi Steve Witkoff ve Kıdemli Danışman Jared Kushner'ın bu hafta "üst düzey görüşmeler" için Doha'ya gideceğini söyledi.

        Taraflar arasındaki bu karşılıklı açıklamalar, 17 Haziran'da imzalanan ve iki tarafa İran'ın nükleer programı, yaptırımların hafifletilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın uzun vadeli statüsünü kapsayan nihai bir anlaşma için 60 günlük müzakere süresi tanıyan çerçevenin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi.

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