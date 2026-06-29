"SADECE EVLENEN BİR KADINDIM"

Bu durumun bir haber konusu olmadığını ifade eden Blondeau, daha sonra sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: Bir etkinliği kamuya açık alanda çekmek ile özel hayatımızı ihlal eden anları paylaşmak arasında bir fark var. Bu sınırın korunmasını isterdim. Bugün bir 'haber konusu' değil, sadece evlenen bir kadındım.