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        Haberler Magazin Thylane Blondeau ve Ben Attal evlendi

        Thylane Blondeau ve Ben Attal evlendi

        Çocuk yaşta 'Dünyanın En Güzel Kızı' ünvanıyla tanınan Fransız model Thylane Blondeau, DJ Ben Attal ile Paris'te nikâh masasına oturdu. Düğün törenini izinsiz görüntüleyen basına tepki gösteren Blondeau, "Bugün bir haber konusu değil, sadece evlenen bir kadındım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 19:36 Güncelleme:
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        Çocukluk yıllarında Vogue dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel Kızı' olarak tanımlanan Fransız model Thylane Blondeau, 2020 yılından beri birlikte olduğu DJ Ben Attal ile Paris'te evlendi.

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        25 yaşındaki Blondeau ve 29 yaşındaki Attal, üç ay önce Yunanistan'da gerçekleşen evlilik teklifinin ardından, sade ve şık bir törenle hayatlarını birleştirdi.

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        Paris'teki törene klasik bir otomobille gelen çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

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        Düğün sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Blondeau, basın çalışanlarının belediye binasının önünde görüntü almasına anlayış gösterdiğini belirtti; ancak törenin özel anlarının izinsiz yayınlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek tepkisini ortaya koydu.

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        "BENİ DERİNDEN UTANDIRDI"

        Model, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bugün belediye binasının önünde olmanız benim için sorun değildi; işinizi yapıyordunuz. Kariyerimin başından beri paparazzilere karşı her zaman saygılı olduğumu düşünüyorum. Bunca yıl boyunca fotoğraf çektirmeyi asla reddetmedim ve her birinize karşı nazik ve saygılı davrandım. Öte yandan, bazılarının törenimizdeki görüntüleri izinsiz yayınlaması beni derinden utandırdı ve rahatsız etti.

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        "SADECE EVLENEN BİR KADINDIM"

        Bu durumun bir haber konusu olmadığını ifade eden Blondeau, daha sonra sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: Bir etkinliği kamuya açık alanda çekmek ile özel hayatımızı ihlal eden anları paylaşmak arasında bir fark var. Bu sınırın korunmasını isterdim. Bugün bir 'haber konusu' değil, sadece evlenen bir kadındım.

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        Thylane Blondeau, henüz 3 yaşındayken dünyanın gelmiş geçmiş en büyük modacılarından biri olarak kabul edilen Jean Paul Gaultier'in dikkatini çekmeyi başarmıştı. Blondeau, daha 6 yaşındayken 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilmişti.

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        #Thylane Blondeau
        #Ben Attal
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