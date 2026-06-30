İstanbul'da olay, 24 Haziran Çarşamba günü, Küçükçekmece Maslak Çeşme Caddesi üzerinde meydana geldi.

POSTACI KIYAFETİ GİYİP TEBLİGATLA GİTTİ

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir telefon dükkanına postacı kılığında gelen şüpheli, iş yeri sahibi Çetin Aktürk'e (48) önceden hazırladığı sahte tebligatı imzalatma bahanesiyle silahlı saldırı gerçekleştirdi.

YAYA OLARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan Çetin Aktürk hayatını kaybetti. Şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Öldürülen Çetin Aktürk, 48 yaşındaydı.

KİMLİK TESPİTİ YAPIP ÖLDÜRDÜ

Şüpheli Berzan K.'nin telefon dükkanının bulunduğu adrese yakın bir otelde kaldığı ve cadde üzerinde keşif yaptığı tespit edildi. Berzan K.'nin sahte tebligat hazırlayarak telefon dükkanına geldiği, Çetin Aktürk'ün kimliğini istediği ve kimliğine bakarak Aktürk olduğunu teyit ettikten sonra art arda silahla ateş ettiği öğrenildi.

YUNANİSTAN'A KAÇMA PLANI

Şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, yeşillik bir alana gelerek kıyafetlerini değiştirdiği ve silahını burada bıraktığı belirlendi. Ayrıca, Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmak için bir organizatörle anlaştığı öğrenildi.

İZİNDEKİ POLİS ŞÜPHELİYİ FARK ETTİ

Edirne'ye gitmek üzere Esenler Otogarı'na gelen Berzan K., yıllık izinde bulunan bir polis memurunun dikkati sayesinde fark edildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi otogarda yakalayarak gözaltına aldı.

"CİNAYETİ AZMETTİRDİ" İDDİASI

Şüpheli Berzan K.'nin emniyetteki ifadesinde, Çetin Aktürk'ün, 2024 yılında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Görkem Bedir'in öldürülmesinin azmettiricisi olduğunu ve cinayeti Görkem Bedir'in intikamını almak amacıyla işlediğini beyan ettiği öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Görkem Bedir cinayetinde kullanılan araçlardan birinin Çetin Aktürk'ün ablasına ait olduğu öğrenildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve şüpheli Berzan K.'nin, telefon dükkanının bulunduğu caddede keşif yapmak amacıyla kaldığı otele ziyarete gelen Osman U. da gözaltına alındı.

Şüpheli Berzan K. ile Osman U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.