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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli: "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"

        MHP lideri Bahçeli: "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Ne yazık ki bugün NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir." diyen Bahçeli, "Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Bölgenin göğsüne hançer gibi saplanmış Siyonist odak, barışa engel olmaktadır ve çıkar sağlamaya çalışmaktadır. Barış iklimini baltalamak isteyen ajanlar sahnededir. Masada kurulan cümle sahada korunmalı. ABD ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması, daha önce de belirttiğimiz üzere dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Katil İsrail sömürge düzeneğidir. Netanyahu mutabakata direnmeyi marifet saymaktadır.

        ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ

        Karadeniz'de sular durulmuyor. Ukrayna ve Rusya savaşı da bölgesel istikrarın önünde engel olarak da durmaktadır. Ne zaman barış esintisi olsa başka olaylar gelişmektedir. Böyle bir dönemde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi önemli bir toplantıdır. Stratejik akıl kendini gösterecektir. NATO güvenlik ihtiyaçlarının doğurduğu ittifaktır. Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır. NATO yeni dönemin başındadır.

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        "ASKERİ HASTANELER YENİDEN AÇILMALI"

        Ne yazık ki bugün NATO'da askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü karşısında tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir."

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