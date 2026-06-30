Erkan Kolçak Köstendil'den boşanma sonrası ilk açıklama

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Cihangir'de objektiflere yansıyan Erkan Kolçak Köstendil, tatilden yeni döndüğünü ve arkadaş grubuyla oldukça keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Güneşin etkisiyle şimdiden iyice bronzlaştığını belirten oyuncu, esprili bir dille, "Ben zaten birazcık karardım. Yaz sonuna doğru başıma gelecek şey daha bu zamanda geldi, yaz sonu ne olacağız bilmiyorum" diyerek güldü. Yaz için saçlarını kısaltarak imaj değişikliğine gittiği görülen Köstendil, bunun her yıl uyguladığı bir rutin olduğunu söyledi.

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"KEL KALMAKTAN ÇEKİNMİYORUM"

Ailesindeki kellik durumuna da esprili bir gönderme yapan Köstendil, "Ben bunu her yaz yaparım. Galiba o sayede biraz kel kalmıyorum. Benim bütün sülale kel. Herhalde bunu uyguladığımız için bir şey olmuyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca kel kalmaktan çekinmediğini belirten oyuncu, saçsız olmanın oyunculukta farklı rollere kapı açabileceğini, bu nedenle bu konuda endişe taşımadığını dile getirdi.

"MARSEL'İN OKUL ARKADAŞLARI İÇİN ERKEN KUTLADIK"

Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Erkan Kolçak Köstendil, ayrıldıktan birkaç hafta sonra eski eşiyle oğulları Marsel'in yeni yaşını kutlamak için bir araya gelmişti. Konuyla ilgili konuşan Köstendil, oğlunun doğum gününe okul arkadaşlarının da katılabilmesi için biraz erken kutladıklarını söyledi.

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"BİZ HEP BERABERİZ"

Eski eşiyle çocukları için güçlü bir aile bağı kurmaya devam ettiklerini vurgulayan oyuncu, "Biz hep beraberiz. Sonuçta Marsel'in annesi ve babasıyız. Aile hayatımız devam ediyor" dedi. Erkan Kolçak Köstendil, gazetecilerin, "Kötü bir ayrılık yaşanmadı galiba" ifadelerini kullanması üzerine "Çok şükür her şey yolunda" demekle yetindi.

2018'de nikâh masasına oturan Erkan Koçak Köstendil ile Cansu Tosun, Marsel adını verdikleri oğullarını ise 2020'de kucaklarına almıştı.