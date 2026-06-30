Sıcak hava Türkiye'de! Sıcaklıklar mevsim normali üzerine çıkıyor
Meteoroloji tarafından paylaşılan en güncel hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağışsız, güneşli ve oldukça sıcak bir hava etkisini sürdürüyor. Ülke genelinde gökyüzünün az bulutlu ve açık geçeceği öngörülürken, termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor
Giriş: 30 Haziran 2026 - 07:24 Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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