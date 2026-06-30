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        Haberler Gündem Hava Durumu Sıcak hava Türkiye'de! Sıcaklıklar mevsim normali üzerine çıkıyor

        Sıcak hava Türkiye'de! Sıcaklıklar mevsim normali üzerine çıkıyor

        Meteoroloji tarafından paylaşılan en güncel hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağışsız, güneşli ve oldukça sıcak bir hava etkisini sürdürüyor. Ülke genelinde gökyüzünün az bulutlu ve açık geçeceği öngörülürken, termometrelerin mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 07:24 Güncelleme:
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        Sıcaklıklar mevsim normali üzerine çıkıyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 39°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 32°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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