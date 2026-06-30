Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 32° Ankara Güneşli 33° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 39° Trabzon Güneşli 27° Bursa Güneşli 32° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 26°

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.