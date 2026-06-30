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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!

        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kavga ettiği arkadaşı 13 yaşındaki C.T. tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Onur Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan C.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!

        Manisa'da olay, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi 6109'uncu Sokak'ta meydana geldi.

        İKİ ÇOCUK TARTIŞMAYA BAŞLADI

        İddiaya göre; C.T. (13) ile arkadaşı Onur Yılmaz (16) arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        BIÇAKLAYIP KOŞARAK KAÇTI

        DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T., yanındaki bıçakla Yılmaz'ı yaraladı. Yılmaz yere yığılırken, C.T. ise koşarak kaçtı.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yılmaz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

        AMELİYATA ALINDI KURTARILAMADI

        Ameliyata alınan Onur Yılmaz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları, hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

        13 YAŞINDAKİ KATİL ARANIYOR

        Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, C.T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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        Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan, 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Çağlar Gönülalan, tedavi gördüğü hastenede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan, 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Halil A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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