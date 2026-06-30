İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen incelemeler kapsamında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bu kapsamında, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, ayrıca son iki yıl içinde 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğü belirlendi.

Erzurum'un Narman ilçesinde ise sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar'ın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan incelemeler sonucunda ise Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında konuya ilişkin araştırma izni verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.