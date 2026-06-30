Günlerdir sıcak hava dalgası ile boğuşan Avrupa'yı konuşuyoruz, fakat sıcak havanın bir kısmı, gücü hafiflemiş hali yarından itibaren önce Türkiye'yi de etkileyecek. Bugün ve 30 Haziran Salı günü Trakya'da termometreler 40°C'ye dayanacak. Edirne çevresinde yüksek sıcaklıklara dikkat edilmeli, güneş ... Daha Fazla Göster

Günlerdir sıcak hava dalgası ile boğuşan Avrupa'yı konuşuyoruz, fakat sıcak havanın bir kısmı, gücü hafiflemiş hali yarından itibaren önce Türkiye'yi de etkileyecek. Bugün ve 30 Haziran Salı günü Trakya'da termometreler 40°C'ye dayanacak. Edirne çevresinde yüksek sıcaklıklara dikkat edilmeli, güneş altında hissedilen sıcaklıklar Trakya'da sağlık için tehlikeli olan 47-48°C'ye ulaşabilir Daha Az Göster