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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Faslı futbolcular dua ederek kenetlendi; Hollanda'yı yıktı!

        Faslı futbolcular dua ederek kenetlendi; Hollanda'yı yıktı!

        2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı. Ismael Saibari'nin attığı penaltı golünün ardından Faslılar büyük sevinç yaşadı. Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular, takım halinde secde yaparak galibiyeti kutlayıp şükrettiler. Penaltı atışları öncesinde de Faslı futbolcuların yedek kulübesinde hep birlikte dua etmesi sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Önce dua sonra secde!

        2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı.

        Monterrey Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gakpo'nun 72. dakikada attığı golle öne geçen Hollanda karşısında 90+1. dakikada Diop'un golüyle skoru eşitleyen Fas, uzatma dakikalarının ardından seri penaltı atışlarında rakibini mağlup ederek son 16 turunda ev sahiplerinden Kanada'nın rakibi oldu.

        Kanada ile Fas arasındaki son 16 turu karşılaşması Houston Stadı'nda yerel saatle 12.00'de oynanacak.

        PENALTILAR ÖNCESİ DUA EDEREK KENETLENDİLER

        Maçın en dikkat çekici anlarından biri de seri penaltı atışları öncesi Fas Milli Takımı'ndan geldi. Takım halinde kenetlenen Fas, hep bir ağızdan dua ederek penaltı atışlarına hazırlandı.

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        TURU SECDEYLE KUTLADILAR

        Ismael Saibari'nin attığı penaltı golünün ardından Faslılar büyük sevinç yaşadı.

        Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular, takım halinde secde yaparak galibiyeti kutlayıp şükrettiler.

        Ayrıca Faslı oyuncular, kendi taraftarlarının olduğu tribüne giderek son 16'ya yükselmenin coşkusunu birlikte tezahürat yaparak kutladı.

        Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Saibari, bu golle Hollanda'yı evine gönderirken ülkesini son 16'ya taşıyan isim oldu.

        FAS'IN DÜNYA KUPASI'NDAKİ RÜYASI DEVAM EDİYOR

        2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Fas, 2026'da da başarılı performansıyla dikkati çekti.

        Hırvatistan'a mağlup olarak 2022'yi 4. tamamlayan Fas, Brezilya'yla 1-1 berabere kalarak başladığı 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya'yı 1-0, Haiti'yi de 4-2 yenerek 7 puanla son 32'ye adını yazdırmayı başardı.

        Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 8 maçı da kazanarak grubunu namağlup tamamlayan Fas, son 16'da Kanada'yı da geçmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

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