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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay zeka dönüşümü ABD'de teknoloji şirketlerinde işten çıkarmaları hızlandırıyor

        Yapay zeka dönüşümü ABD'de teknoloji şirketlerinde işten çıkarmaları hızlandırıyor

        ABD'de özellikle teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarını artırma ve operasyonlarını sadeleştirme stratejilerinin işten çıkarma kararlarını hızlandırdığı görülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 12:20 Güncelleme:
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        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!

        Özellikle teknoloji devleri başta olmak üzere birçok şirket, verimlilik artışı, maliyet düşürme ve yapay zekaya dayalı yeniden yapılanma gerekçesiyle binlerce çalışanı kapsayan küçülme planlarını hayata geçiriyor.

        Yapay zekanın, şirketlerin işten çıkarma kararlarında en sık kullanılan gerekçelerden biri haline gelmesi dikkati çekiyor. Veriler, özellikle teknoloji sektöründe iş gücü daralmasının hızlandığını ve şirketlerin daha az çalışanla daha yüksek verimlilik hedeflediğini gösteriyor.

        İşten çıkarmaları takip eden Challenger, Gray & Christmas verilerine göre, mayıs ayında ilan edilen işten çıkarmaların yaklaşık yüzde 40'ı yapay zeka gerekçesiyle yapıldı. Bu oran ocak ayında yüzde 7, şubatta yüzde 10, martta yüzde 25 ve nisanda yüzde 26 seviyesindeydi.

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        Yapay zeka artık şirketlerin işten çıkarmalar için gösterdiği bir numaralı gerekçe olurken, bunu öne süren birincil sektör ise teknoloji oldu.

        Teknoloji sektörü, bu yılın en çok işten çıkarmaya gidilen alanı olarak öne çıktı. Sektörde bu yılın ilk beş ayında duyurulan işten çıkarmaların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66 artarak toplam 123 bin 653 kişiye ulaştı.

        Ekonomistler, işten çıkarmalardaki eğilimin yalnızca teknoloji kaynaklı olmadığını, Kovid-19 salgını sonrası aşırı işe alımlar, maliyet baskıları ve yeniden yapılanma süreçlerinin de bu kararlarda etkili olduğunu belirtiyor.

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        ORACLE 21 BİN KİŞİLİK KÜÇÜLMEYE GİTTİ

        ABD merkezli yazılım şirketi Oracle, iş süreçlerini yapay zeka teknolojilerine göre yeniden yapılandırma stratejisi kapsamında çalışan sayısının son bir yılda 21 bin kişi azaldığını açıkladı. Şirket tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, 31 Mayıs itibarıyla Oracle'ın tam zamanlı çalışan sayısının geçen yılın aynı dönemindeki 162 bin seviyesinden 141 bine gerilediği kaydedildi.

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        Bildirimde, "Operasyonlarımız genelinde yapay zeka teknolojilerinin benimsenmesi ve devreye alınması, iş gücümüzde azalmalara yol açmıştır ve yol açmaya devam edebilir." ifadesi kullanıldı.

        GITLAB YAPAY ZEKA ALTYAPISINA ODAKLANDI

        Yazılım şirketi GitLab de çalışanlarının işine son veren ve yapay zekayı iş modellerinin temel bir unsuru haline getirmek üzere strateji değişikliğine gittiğini açıklayan şirketlerden oldu.

        Şirket, iş gücünü yaklaşık yüzde 14 azaltarak 350 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Yapay zeka tabanlı iş yüklerinin artmasıyla altyapıyı yeniden şekillendiren GitLab yöneticileri, şirketin 22 ülkeden çekileceğini ve yönetim katmanlarının sadeleştirileceğini aktardı.

        META'DAN BİNLERCE ÇALIŞANI YAPAY ZEKA ODAKLI ROLLERE KAYDIRMA ADIMI

        ABD'li teknoloji devlerinden Meta'nın yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldığı, 7 bin kişiyi yapay zeka odaklı yeni pozisyonlara kaydırmayı planladığı bildirildi.

        ABD basınında yer alan haberlerde, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in şirket çalışanlarına gönderdiği notta, işten çıkarma kararının gerekli olduğunu, yapay zeka alanındaki kıyasıya rekabet ortamında "başarının garanti olmadığını" ifade ettiği aktarıldı.

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        Meta, ocak ayında da Reality Labs birimindeki çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltma kararı almış, bunu mart ayında şirkette yüzlerce çalışanı etkileyen ek işten çıkarma dalgası izlemişti.

        INTUIT, CISCO VE CLOUDFLARE'DE YENİDEN YAPILANMA

        Vergi ve finans yazılımı geliştiren Intuit, operasyonlarını daha verimli hale getirmek ve yapay zeka çalışmaları dahil stratejik önceliklerine daha fazla odaklanmak amacıyla tam zamanlı iş gücünün yüzde 17'sini işten çıkaracağını duyurdu.

        Cisco, yaklaşık 4 bin çalışanını işten çıkararak kaynaklarını yapay zeka ve odaklandığı diğer büyüme alanlarına kaydırma kararı aldı.

        Cloudflare ise yapay zeka çağında organizasyon yapısını ve süreçlerini yeniden tasarlamak amacıyla 1100'den fazla çalışanının işine son verdi.

        COINBASE, PAYPAL VE SNAP'TE DE YAPAY ZEKA ETKİSİ

        Kripto para borsası Coinbase, piyasa koşulları ve yapay zeka dönüşümünü gerekçe göstererek çalışanlarının yaklaşık yüzde 14'ünü işten çıkaracağını açıkladı. Finansal teknoloji şirketi PayPal'ın da gelecek üç yıl içinde iş gücünü yüzde 20 azaltmayı planladığı ve yapay zekayı tüm operasyonlarına entegre etmeyi hedeflediği bildirildi.

        Öte yandan, ABD'li sosyal medya şirketi Snap, karlılık hedefleri doğrultusunda iş gücünün yüzde 16'sına karşılık gelen yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracağını ve 300'den fazla açık pozisyonu kapatacağını açıkladı.

        Snap Üst Yöneticisi Evan Spiegel, şirket çalışanlarına konuya ilişkin gönderdiği notta, yapay zekadaki hızlı gelişmelerin tekrara dayalı işleri azalttığını ve iş süreçlerini hızlandırdığını vurguladı.

        Ayrıca, Angi, Atlassian, Block, Crypto.com ve Wix gibi firmalar da yapay zekayla ilgili yeniden yapılandırma stratejileri doğrultusunda bu yıl işten çıkarmaya giden şirketler arasında yer aldı.

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