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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması: 10+4 değişmeyecek!

        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması: 10+4 değişmeyecek!

        TFF, kulüplerin büyük çoğunluğunun karşı çıktığı 10+4'lük yeni yabancı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!

        TFF, Kulüpler Birliği toplantısında birçok kulübün karşı çıktığı 10+4'lük yeni yabancı kuralınde değişiklik yapılmayacağını resmen duyurdu.

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir.

        Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A Takım Listesi'nde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A Takım Listeleri'ne 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde, en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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