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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu? - Yapay zeka, mühendislik mesleğini yok edecek sanılırken en dayanıklı meslek oldu

        Yapay zeka, mühendislik mesleğini yok edecek sanılırken en dayanıklı meslek oldu

        Yapay zekanın özellikle kodlama araçlarıyla yazılım mühendisliğini en fazla tehdit ettiği düşünülürken, SignalFire'ın 2025 verileri tam tersini ortaya koyuyor. Büyük teknoloji şirketlerinde mühendislik rolleri yeni işe alımların yüzde 55'ini oluştururken, mühendislik işe alımları yalnızca yüzde 11 geriledi. Erken aşama start-up'lar ise 2019'a göre yüzde 7 daha fazla mühendis istihdam etti. AI kaynaklı işten çıkarmalar artsa da mühendislik, verimlilik artışı sayesinde Jevons Paradoksu'nun klasik bir örneği haline geldi ve talep daha da yükseldi.

        Giriş: 25 Haziran 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        AI'ye en dayanıklı meslek ne oldu?

        Yapay zeka teknolojileri son yıllarda olağanüstü bir ivme kazandı. Generative AI modellerinden agentic sistemlere, kod yazan araçlardan otomatik karar alma mekanizmalarına kadar birçok alanda köklü değişiklikler yarattı. Bu hızlı gelişim, pek çok meslek grubunda otomasyon ve iş kaybı korkusunu tetikledi. Özellikle beyaz yakalı işlerde rutin görevlerin yapay zeka tarafından devralınacağı ve milyonlarca kişinin işsiz kalabileceği senaryoları sıkça gündeme geldi. Anthropic CEO’su Dario Amodei gibi isimler, AI’nin giriş seviyesi beyaz yakalı işlerin yarısını ortadan kaldırabileceğini ve işsizliği %20’ye çıkarabileceğini öngörmüştü. Ancak gerçek veriler bu karamsar tahminleri sorgulatıyor. Özellikle yazılım ve mühendislik alanlarında yapay zekanın işleri yok etmek yerine dönüştürdüğü ve talebi artırdığı görülüyor. SignalFire’ın son analizi de bu gerçeği güçlü verilerle destekleyerek tartışmaya yeni bir boyut kazandırıyor.

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        İŞTEN ÇIKARTMALARDA AI ÖNE ÇIKIYOR, MÜHENDİSLİK DAYANIYOR!

        Mayıs ayında teknoloji sektöründe işten çıkarmalar yılların en yüksek seviyesine ulaşırken, Challenger, Gray & Christmas raporuna göre en sık dile getirilen gerekçe AI oldu. Şirketler, “Bir mühendis artık eskiden birçok kişinin yaptığı işi yapabilir” argümanını öne sürdü. Ancak SignalFire’ın 80 milyondan fazla şirket ve milyonlarca çalışanı takip eden kariyer verileri bu iddialarla çelişiyor. Araştırmacılar, işten çıkarmaların takip edilmesinin zorluğuna dikkat çekerek, gerçek zamanlı işgücü trendlerini yansıtması açısından işe alım verilerini inceledi.

        MÜHENDİSLİK DİĞER ROLLERE GÖRE DAHA DAYANIKLI

        SignalFire’ın “State of Talent Report” raporuna göre, büyük teknoloji şirketlerinde (Tech Majors) toplam işe alım 2019’a kıyasla %25 azalmasına rağmen mühendislik rolleri yalnızca %11 geriledi. 2025 yılında Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla, Uber, Airbnb, Block ve Stripe’tan oluşan 12 büyük şirkette yeni işe alınanların %55’i mühendislerden oluştu. Bu oran 2019’da %46 seviyesindeydi. Özellikle erken aşama start-up’larda mühendis istihdamı 2019’a göre %7 artış gösterdi. SignalFire Araştırma Direktörü Asher Bantock, “Eğer AI gerçekten mühendisleri ikame etseydi, işe alımlar ilk olarak burada düşerdi” diyerek verilerin önemini vurguladı.

        NVIDIA VE ANTHROPIC’TEN FARKLI BAKIŞ AÇILARI

        Nvidia CEO’su Jensen Huang, AI’nin yazılım mühendisliği işlerini yok edeceği tezini net bir şekilde reddetti. Huang, Nvidia’da tüm mühendislerin agentic AI kullandığını belirterek, “Yazılım mühendisleri her zamankinden daha meşgul” dedi. Agent’lerin anında kod yazabildiğini ancak mühendisleri sürekli yeni fikirler üretmeye ve daha karmaşık sorunlara yönelmeye ittiğini ifade etti. Anthropic tarafında ise CEO Dario Amodei’nin uyarılarına rağmen şirketin Ekonomi Başkanı Peter McCrory, Mart ayında TechCrunch’a verdiği demeçte henüz AI kaynaklı belirgin bir işgücü etkisi gözlemlenmediğini açıkladı. AI’ye en açık roller (teknik yazarlar, veri girişi görevlileri, yazılım mühendisleri) ile fiziksel etkileşim gerektiren roller arasında işsizlik oranlarında anlamlı bir fark bulunmadığını belirtti.

        JEVONS PARADOKSU VE SONSUZ İŞ FIRSATI

        Yapay zeka ile donatılan mühendislik, klasik Jevons Paradoksu’na örnek teşkil ediyor: Verimlilik artışı, bir kaynağı (bu durumda mühendislik emeğini) azaltmak yerine talebi artırıyor. Asher Bantock’un ifadesiyle mühendisler “aniden çok daha üretken hale geldi ve yapabilecekleri sonsuz iş var.” AI kod yazmayı hızlandırırken mühendisler inovasyon, daha karmaşık problemler ve yeni projelere odaklanıyor.

        Yapay zeka, mühendislik işlerini yok etmek yerine onları daha değerli ve talep gören bir konuma taşıyor. 2025 verileri, AI’nin kısa vadede işleri tamamen ikame etmekten ziyade dönüştürdüğünü gösteriyor. Teknoloji sektörünün geleceğinde nitelikli mühendislik yeteneğine olan ihtiyaç devam edecek ve muhtemelen artacak.

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