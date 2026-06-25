Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mustafa Sandal, Etiler'deki bir eczaneye girerken objektiflere yansıdı.

"İYİ KOŞTUNUZ, YETİŞTİNİZ"

Sandal, basın mensuplarını görünce koşmaya başladı ve otomobilinin içine bindi. Camını indirip gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Protein tozu aldım. İyi koştunuz, yetiştiniz gençler" diyerek güldü.

Mustafa Sandal, meslektaşı Alişan'ın kendisinin seslendirdiği 'Kadere Bak' şarkısını yeniden yorumlamasına sinirlendiği yönündeki iddialara da yanıt verdi.

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"MUSTAFA AĞABEYİNİZ BÖYLE BİR ŞEYE KIZAR MI?"

Sandal, "Havaalanında karşılaştık. Sohbet ettik. Bence sesine çok yakışmış. Şarkıya yeni bir enerji getirmiş. Mustafa ağabeyiniz böyle bir şeye kızar mı?" diyerek, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

"AİLEMLE TATİLE GİDİP GELECEĞİM"

Öte yandan geçtiğimiz hafta eşi Melis Sütşurup ile Bodrum'da görüntülenen şarkıcı, tekrardan tatil yapacağını söyleyerek, "Konserlerimiz devam ediyor. Ben bu süreçte boşluk buldukça ailemle tatile gidip geleceğim" ifadelerini kullandı.