Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mustafa Sandal'dan Alişan iddialarına yanıt: Mustafa ağabeyiniz böyle bir şeye kızar mı? - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal'dan Alişan iddialarına yanıt

        Mustafa Sandal, 2015 yılında çıkardığı 'Kadere Bak' adlı şarkıyı Alişan'ın yeniden seslendirmesine sinirlendiği yönündeki iddialara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 08:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        O iddialara yanıt

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mustafa Sandal, Etiler'deki bir eczaneye girerken objektiflere yansıdı.

        "İYİ KOŞTUNUZ, YETİŞTİNİZ"

        Sandal, basın mensuplarını görünce koşmaya başladı ve otomobilinin içine bindi. Camını indirip gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Protein tozu aldım. İyi koştunuz, yetiştiniz gençler" diyerek güldü.

        Mustafa Sandal, meslektaşı Alişan'ın kendisinin seslendirdiği 'Kadere Bak' şarkısını yeniden yorumlamasına sinirlendiği yönündeki iddialara da yanıt verdi.

        REKLAM

        "MUSTAFA AĞABEYİNİZ BÖYLE BİR ŞEYE KIZAR MI?"

        Sandal, "Havaalanında karşılaştık. Sohbet ettik. Bence sesine çok yakışmış. Şarkıya yeni bir enerji getirmiş. Mustafa ağabeyiniz böyle bir şeye kızar mı?" diyerek, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

        "AİLEMLE TATİLE GİDİP GELECEĞİM"

        Öte yandan geçtiğimiz hafta eşi Melis Sütşurup ile Bodrum'da görüntülenen şarkıcı, tekrardan tatil yapacağını söyleyerek, "Konserlerimiz devam ediyor. Ben bu süreçte boşluk buldukça ailemle tatile gidip geleceğim" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kırıkkalede imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

         Kırıkkalenin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. (AA)

        #mustafa sandal
        #alişan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Çalışan başına rekor kıran şirketler
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        Platform çalışanlarına ILO koruması
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Brezilya, İskoçya’yı 3-0 mağlup etti
        Brezilya, İskoçya’yı 3-0 mağlup etti
        Binyamin Netanyahu'dan Gazze itirafı
        Binyamin Netanyahu'dan Gazze itirafı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor