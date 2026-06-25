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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İskoçya - Brezilya Maç Sonucu, Özeti ve Golleri - İskoçya - Brezilya Dünya Kupası Grup Maçı Kaç Kaç Bitti

        Brezilya: 3 - İskoçya: 0 | MAÇ SONUCU

        FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu 3. maçında İskoçya ile Brezilya takımları, ABD'nin Miami kentindeki Miami Stadyumu'nda karşılaştı. Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Brezilya grupta önemli bir avantaj elde ederken, İskoçya sahadan puansız ayrıldı ve üst tur umutlarını zora soktu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 03:06 Güncelleme:
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        Brezilya, İskoçya'yı 3-0 mağlup etti

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, C Grubu son maçlarında İskoçya ile Brezilya, Miami Stadı'nda karşılaştı.

        Hazırlık maçında İskoçya ile karşılaşan Brezilya, süper starı Vinicius Jr.’ın yıldızlaştığı mücadeleden net bir skorla galip ayrıldı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Sambacılar, sergilediği baskılı oyunla gövde gösterisi yaptı.

        Maça fırtına gibi giren Brezilya, henüz 7. dakikada aradığı golü buldu. Rayan’ın asistinde sahneye çıkan Real Madrid’in yıldızı Vinicius Jr., takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden sonra da oyunun kontrolünü elinde tutan Güney Amerika temsilcisi, ilk yarının uzatma anlarında farkı ikiye çıkardı. 45+3. dakikada Bruno Guimaraes’in pasını iyi değerlendiren Vinicius Jr., kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak ilk yarının skorunu tayin etti: 0-2.

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        İSKOÇYA HAMLE YAPTI AMA ÇARE OLMADI

        İskoçya cephesi, ikinci yarıya savunma hattında radikal bir değişiklikle başladı. Devre arasında Andrew Robertson kenara gelirken, Kieran Tierney oyuna dahil oldu. Ancak bu hamle de Sambacıların hücum hattını durdurmaya yetmedi.

        1. dakikada ilk golün de asistini yapan Bruno Guimaraes bir kez daha sahneye çıktı ve bu kez Matheus Cunha’yı golle buluşturdu. Cunha, şık bir vuruşla skoru 3-0’a getirerek İskoçya’nın umutlarını tamamen tüketti.

        OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ VE SARI KARTLAR YAĞDI

        Maçın son yarım saatlik dilimi, iki teknik adamın da taktiksel denemelerine ve oyuncu değişikliklerine sahne oldu. Brezilya'da Danilo (62') ve sonradan oyuna giren Fabinho (83') sarı kart gören isimler olurken; Gabriel Martinelli, Casemiro, Neymar, Alex Sandro ve genç yetenek Endrick gibi isimler de ikinci yarıda süre alarak oyunun temposunu stabil tuttu. İskoçya'da ise Ben Doak ve Nathan Patterson gibi isimlerin son dakikalardaki hamleleri skoru değiştirmeye yetmedi.

        Brezilya, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada sahadan 3-0'lık net bir zaferle ayrılarak turnuvalar öncesi rakiplerine gözdağı verdi.

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