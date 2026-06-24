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        Haberler Gündem Ailesiyle seyreden sürücüyü takip eden kişiye ağır yaptırım uygulandı

        Ailesiyle seyreden sürücüyü takip eden kişiye ağır yaptırım uygulandı

        Şişli'de ailesiyle seyir halindeki Murat Y.'nin aracının önünü kestiği ve saldırgan tavırlar sergilediği öne sürülen sürücü B.C.'ye 184 bin 712 lira ceza kesildi. Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 20:17 Güncelleme:
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        Şişli'de eşi ve çocuğuyla araçla seyir halinde olan Murat Y., tuvalet ihtiyacı nedeniyle yanından hızla geçtiğini iddia ettiği sürücünün saldırısına uğradı.

        Aracının önünün kesildiği ve saldırgan tavırlarla karşılaştığı anlar araç kamerasına yansırken, görüntüler üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri sürücü B.C.’ye 184 bin 712 lira ceza kesti. Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

        Olay, 20 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Murat Y., eşi ve çocuğuyla otomobiliyle seyir halindeyken başka bir aracın yanından geçti. Murat Y., tuvalet ihtiyacı nedeniyle hızlı ilerlediğini ve bu nedenle diğer sürücünün yanından geçtiğini öne sürdü. Bir süre sonra diğer sürücü B.C.'nin peşine takıldığını iddia eden Murat Y., aracının önünün kesildiğini ve yanında ailesi bulunmasına rağmen saldırgan tavırlarla karşılaştığını öne sürdü.

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        KADIN 'ABİ YAPMA' DİYEREK ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

        OIay anları araç kamerası ve cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde iki sürücü arasında tartışma yaşandığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca diğer sürücünün Murat Y.’nin kullandığı aracın önüne geçtiği ve tartışmanın bir süre devam ettiği anlar da yer alıyor. Araçta bulunan kadının, 'Abi yapma' diyerek saldırgan sürücüyü engellemeye çalıştığı da duyuluyor.

        184 BİN 712 LİRA PARA CEZASI

        Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde sürücünün B.C. olduğu tespit edildi. B.C.‘ye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' ve 'Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle yönetmelikte belirtilen süre ve şartlara aykırı şekilde motorlu araç kullanmak’ maddelerinden toplam 184 bin 712 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu. B.C., adli işlemler için Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

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