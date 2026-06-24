Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre; Başkan Donald Trump yönetimi Türkiye'ye yüzlerce milyon dolar değerinde jet motoru satışı konusunda ilerleme kaydetmeyi planlıyor.
Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre; Başkan Donald Trump yönetimi Türkiye'ye yüzlerce milyon dolar değerinde jet motoru satışı konusunda ilerleme kaydetmeyi planlıyor.
Konuya yakın dört kaynak, önümüzdeki ay Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gerçekleşmesi beklenen gelişmelere dair detayları bildirdi.
Kaynaklar, söz konusu motorların, Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı KAAN’ı güçlendireceğini dile getirdi.
Öte yandan, kaynaklardan biri, paketin 700 milyon doların üzerinde bir değere sahip olacağını belirtti.
Kaynaklar ayrıca, satışın önümüzdeki günlerde tamamlanmasının beklendiğini, ABD Dışişleri Bakanlığının, Kongre'yi bilgilendireceğini ifade etti.
7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump da katılacak.
*Görsel: AA, temsilidir