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        Haberler Dünya Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor | Dış Haberler

        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor

        Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre; Başkan Donald Trump yönetimi Türkiye'ye yüzlerce milyon dolar değerinde jet motoru satışı konusunda ilerleme kaydetmeyi planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 19:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor

        Reuters'ın kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre; Başkan Donald Trump yönetimi Türkiye'ye yüzlerce milyon dolar değerinde jet motoru satışı konusunda ilerleme kaydetmeyi planlıyor.

        Konuya yakın dört kaynak, önümüzdeki ay Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gerçekleşmesi beklenen gelişmelere dair detayları bildirdi.

        Kaynaklar, söz konusu motorların, Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı KAAN’ı güçlendireceğini dile getirdi.

        Öte yandan, kaynaklardan biri, paketin 700 milyon doların üzerinde bir değere sahip olacağını belirtti.

        Kaynaklar ayrıca, satışın önümüzdeki günlerde tamamlanmasının beklendiğini, ABD Dışişleri Bakanlığının, Kongre'yi bilgilendireceğini ifade etti.

        7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump da katılacak.

        *Görsel: AA, temsilidir

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