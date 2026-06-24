Son dakika: Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait dijital platform Truth Social'dan İran ile ilgili yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekledi.

Trump paylaşımında şunları söyledi:

"İran, aksi yöndeki bozguncu sahte haber raporlarına rağmen, 'İRAN TARAFINDAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇEN GEMİLERDEN HİÇBİR ŞEKİLDE GEÇİŞ ÜCRETİ, SİGORTA MALİYETİ YA DA BAŞKA BİR AD ALTINDA HİÇBİR ÜCRET TALEP EDİLMEDİĞİNİ VEYA ALINMADIĞINI' ABD'ye bildirmiştir. Eğer bu bilgi yanlışsa, müzakereler derhal sona erecektir!

Ayrıca, ABD tarafından İran'a hiçbir para verilmemiş ya da kendilerine ait paralar serbest bırakılmamıştır. Tamamen bizim kontrolümüzde olan paralarının bir kısmını; mısır, buğday, soya fasulyesi ve daha fazlasını satın almaları için çiftçilerimize ve besicilerimize aktaracağız.

İran'da gıdaya çaresizce ihtiyaç duyulmaktadır ve biz bu gıdayı onlar için özel olarak yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacağız."