Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Mason Greenwood için girişimlerini sürdürüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler oyuncuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar...
İsmail Kartal'ı göreve getiren Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.
Fransız basınından L'Equipe, Fenerbahçe'nin Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile anlaşmaya vardığını ancak kulübüyle pazarlık sürecinin devam ettiğini duyurdu.
Haberde, Marsilya'nın oyuncuyu 50 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin ayırdığı bütçenin ise 30 milyon Euro + bonuslar olduğu ifade edildi ve pazarlıkların devam ettiğine dikkat çekildi.
Öte yandan Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerinde aday olan Hakan Safi'nin de seçim sürecinde Mason Greenwood transferini vaat ettiği hatırlatıldı.
Haberde, Safi'nin o dönemde oyuncu ve çevresiyle anlaşma sağladığı, yeni yönetimin ise bu temasları sürdürerek transfer için yeniden harekete geçtiği kaydedildi.