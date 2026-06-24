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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!

        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!

        Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Mason Greenwood için girişimlerini sürdürüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler oyuncuyla anlaşma sağladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 19:56 Güncelleme:
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        İsmail Kartal'ı göreve getiren Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

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        Fransız basınından L'Equipe, Fenerbahçe'nin Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile anlaşmaya vardığını ancak kulübüyle pazarlık sürecinin devam ettiğini duyurdu.

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        Haberde, Marsilya'nın oyuncuyu 50 milyon Euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.

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        Fenerbahçe'nin ayırdığı bütçenin ise 30 milyon Euro + bonuslar olduğu ifade edildi ve pazarlıkların devam ettiğine dikkat çekildi.

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        Öte yandan Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerinde aday olan Hakan Safi'nin de seçim sürecinde Mason Greenwood transferini vaat ettiği hatırlatıldı.

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        Haberde, Safi'nin o dönemde oyuncu ve çevresiyle anlaşma sağladığı, yeni yönetimin ise bu temasları sürdürerek transfer için yeniden harekete geçtiği kaydedildi.

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        Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Greenwood 26 gol atarken 11 de asist yaptı.

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        2001 doğumlu İngiliz futbolcunun piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)

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