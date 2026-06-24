Galatasaray'dan Samson Baidoo hamlesi!
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avusturyalı stoper Samson Baidoo'yu gündemine aldı.
Dünya Kupası'nın devam etmesi ve yabancı kontenjanı nedeniyle transferi ağırdan alan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; sarı-kırmızılılar Lens forması giyen Avusturyalı stoper Samson Baidoo'yu gündemine aldı.
10+4'lük yabancı kuralının +4'lük kontenjanına uygun olan genç futbolcunun bonservis bedelinin ise 25 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Fransa Ligue 1'de bu sezon 23 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistle oynayan Baidoo, takımının ligi ikinci sırada tamamlamasında önemli pay sahibi oldu.
Genç futbolcu, 2022 yılında 8 milyon Euro'ya Salzburg'dan Lens'e transfer olurken, Fransız ekibinde 3 sezon boyunca başarıyla mücadele etti.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Baidoo'nun Lens ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.