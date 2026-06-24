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        Galatasaray'dan Samson Baidoo hamlesi!

        Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avusturyalı stoper Samson Baidoo'yu gündemine aldı.

        Giriş: 24 Haziran 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'nın devam etmesi ve yabancı kontenjanı nedeniyle transferi ağırdan alan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

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        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; sarı-kırmızılılar Lens forması giyen Avusturyalı stoper Samson Baidoo'yu gündemine aldı.

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        10+4'lük yabancı kuralının +4'lük kontenjanına uygun olan genç futbolcunun bonservis bedelinin ise 25 milyon Euro olduğu öğrenildi.

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        Fransa Ligue 1'de bu sezon 23 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistle oynayan Baidoo, takımının ligi ikinci sırada tamamlamasında önemli pay sahibi oldu.

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        Genç futbolcu, 2022 yılında 8 milyon Euro'ya Salzburg'dan Lens'e transfer olurken, Fransız ekibinde 3 sezon boyunca başarıyla mücadele etti.

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        Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Baidoo'nun Lens ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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