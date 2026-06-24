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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı? Jude Bellingham ağzını kapattı ama...

        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı? Bellingham ağzını kapattı ama...

        2026 Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Gana arasında oynanan maçta Jude Bellingham'ın Jordan Ayew'la konuşurken ağzını kapatmasına rağmen kartla cezalandırılmaması sosyal medyada büyük tepki gördü ve Türkiye-Paraguay maçındaki pozisyon örnek gösterildi.

        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:20 Güncelleme:
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        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?

        2026 Dünya Kupası L Grubu 2. maçında İngiltere ile Gana 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı.

        Boston Stadyumu'nda oynanan mücadelede, İngiltere'de Jude Bellingham'ın Gana forması giyen Jordan Ayew'la konuşurken ağzını kapatması ve cezalandırılmaması büyük tepki çekti.

        VAR NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?

        Sosyal medyada o anların görüntüleri paylaşılırken, hakemlerin tutarsızlıkları eleştiri yağmuruna tutuldu ve çifte standart olarak nitelendirildi. Hakem Said Martinez'in İngiliz yıldıza kart göstermesi gerektiğinin altı çizilerek VAR'ın neden devreye girmediği sorgulandı. Aynı durum için Türkiye-Paraguay maçında Miguel Almiron ile Mert Müldür arasında yaşanan pozisyon örnek gösterildi.

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        GERGİNLİK DEVRE ARASINDA DEVAM ETTİ

        Jude Bellingham'ın maç içindeki tavırları gerilimi tırmandırırken, İngiliz futbolcu devre arasında soyunma odasına girerken Gana teknik heyetiyle sözlü tartışmalara devam etti.

        TÜRKİYE MAÇINDA ALMIRON KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

        Bilindiği üzere bu kural ilk olarak Türkiye-Paraguay maçında uygulanmıştı. İlk yarının uzatma anlarında Paraguay forması giyen Miguel Almiron, ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söylemiş ve milli oyuncumuz büyük tepki göstererek hakemin yanına gitmişti.

        Bunun üzerine VAR'dan hakem Ivan Barton'a uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Ivan Barton, Almiron'a direkt olarak kırmızı kart gösterdi.

        YENİ KURAL NE DİYOR?

        IFAB'ın 28 Nisan'da açıkladığı yeni kurallara göre; ayrımcı davranışlarını gizlemek için ağzını kapatan futbolculara, hakem kararına tepki olarak sahayı terk eden oyuncular veya oyuncuları buna teşvik eden yetkililere kırmızı kart uygulaması getirilmişti.

        Bu kuralın ilk olarak 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacağı açıklanmıştı.

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