Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
Ordu'nun Kumru ilçesinde, 38 yaşındaki Serkan Sanmak, manavda tartıştığı 4 çocuk annesi eşi 36 yaşındaki Emine Sanmak'ı bıçakla katletti. Saldırgan koca Sanmak, yol kenarındaki minibüsünün içinde bekleyen 52 yaşındaki Celil A.'yı da aynı bıçakla ağır yaraladı
Ordu'da kadın cinayeti, dün saat 15.30 sıralarında, Kumru ilçesi Karacalı Mahallesi Halil Sıtkı Caddesi'nde meydana geldi.
MANAVDA ÖLÜMLE BİTEN KAVGA
İddiaya göre Serkan Sanmak (38) ile 4 çocuk annesi olan eşi Emine Sanmak (36) arasında, manavda oldukları sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
EŞİNİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI
Tartışmanın büyümesiyle Serkan Sanmak, eşi Emine Sanmak’ı bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Sanmak, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Burada tedaviye alınan Emine Sanmak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
MİNİBÜSÜN İÇİNDEKİ ADAMI BIÇAKLADI
Olayın ardından manavdan kaçan koca Sanmak, yol kenarındaki minibüsünün içinde bekleyen Celil A.'yı (52) da bıçaklayarak ağır yaraladı.
KATİL KOCA TESLİM OLDU
İlk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Celil A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarmaya teslim olan Serkan Sanmak'ın işlemleri devam ediyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.