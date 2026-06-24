Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Dilara Aksüyek'ten jet-ski şov - Magazin haberleri

        Dilara Aksüyek'ten jet-ski şov

        Yaz sezonunun keyfini Bodrum Yalıkavak'ta çıkaran oyuncu Dilara Aksüyek, jet-ski üzerinde suda hünerlerini sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 07:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Su üzerindeki hünerlerini sergiledi

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Bodrum'da bulunan Dilara Aksüyek, Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.

        Yaz sezonunun keyfini çıkaran oyuncu, bir süre şezlongda güneşlendikten sonra sıcak havanın etkisiyle sık sık denize girip çıktı.

        38 yaşındaki oyuncu, günün ilerleyen saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte jet-skiye bindi. Keyfinin yerinde olduğu görülen Aksüyek, su sporlarındaki hünerlerini sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Orhan öğretmen, doğum günü ve evlilik yıldönümünde hayatını kaybetti

        Amasya'da görev yaptığı okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Matematik Öğretmeni Orhan Arslantaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 20 Haziran 1981 Adıyaman doğumlu Arslantaş'ın doğum günü ve evlilik yıldönümünde hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. (İHA)

        #dilara aksüyek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur da var sıcak hava da
        Yağmur da var sıcak hava da
        Meloni'den Trump açıklaması
        Meloni'den Trump açıklaması
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        Prim borcu teciline açıklık getirdi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Balistik füzeler masada hiç olmadı"
        "Balistik füzeler masada hiç olmadı"
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        Dünyanın en sessiz tatil rotaları
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        3 ölü, 4 yaralı! Rize'de kaza...
        3 ölü, 4 yaralı! Rize'de kaza...
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!
        Adliyede 'kalem silah' alarmı
        Adliyede 'kalem silah' alarmı