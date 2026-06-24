Dilara Aksüyek'ten jet-ski şov
Yaz sezonunun keyfini Bodrum Yalıkavak'ta çıkaran oyuncu Dilara Aksüyek, jet-ski üzerinde suda hünerlerini sergiledi
Giriş: 24 Haziran 2026 - 07:41 Güncelleme:
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Bodrum'da bulunan Dilara Aksüyek, Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.
Yaz sezonunun keyfini çıkaran oyuncu, bir süre şezlongda güneşlendikten sonra sıcak havanın etkisiyle sık sık denize girip çıktı.
38 yaşındaki oyuncu, günün ilerleyen saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte jet-skiye bindi. Keyfinin yerinde olduğu görülen Aksüyek, su sporlarındaki hünerlerini sergiledi.
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