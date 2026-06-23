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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı | Son dakika haberleri

        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı

        Kayseri'de iddiaya göre 'laf atma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Alper Bozdağ son yolculuğuna uğurlandı. Kavgada ağır yaralanan ağabeyi Yusuf Bozdağ'ın hayati tehlikesi sürerken, diğer yaralının tedavisi devam ediyor. Olayın şüphelisi B.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 20:20 Güncelleme:
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        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı

        Kayseri’de iddiaya göre ‘laf atma’ nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Alper Bozdağ (19), toprağa verildi. Ağır yaralanan ağabeyi Yusuf Bozdağ’ın (25) ve Yiğit Can Y.’nin tedavileri sürüyor.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5333’üncü Sokak’taki 10 katlı binanın önünde meydana geldi. B.A. ile Alper Bozdağ, ağabeyi Yusuf Bozdağ ve Yiğit Can Y. arasında iddiaya göre ‘laf atma’ nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kavgada Alper Bozdağ, Yusuf Bozdağ ve Yiğit Can Y., B.A. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler ve arkadaşları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Alper Bozdağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alper Bozdağ’ın cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Alper Bozdağ’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hacılar ilçesine getirildi. Bozdağ, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Hastanede tedavilerine devam edilen yaralılardan Yusuf Bozdağ’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli B.A.’nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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