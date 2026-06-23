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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'de Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı | Son dakika haberleri

        CHP'de Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındı

        CHP'de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındı. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya İl Başkanlığı'na Hasan Şahin atandı. Öte yandan partide Yüksek Disiplin Kurulu'nun 25 Haziran'da ihraç gündemiyle toplanacağı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 15:01 Güncelleme:
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        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, CHP Genel Merkezi'nde saat 11.00'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından saat 16.00'da basın toplantısı gerçekleştireceğini duyurdu.

        Toplantının ardından gelen ilk açıklamalarda CHP’de Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'nın ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın görevden alındığı bildirildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı’na Okan Marzioğlu, CHP Antalya İl Başkanlığı’na ise Hasan Şahin atandı.

        Öte yandan CHP’de 25 Haziran Perşembe günü Yüksek Disiplin Kurulu’nun toplanacağı, gündemde ihraç kararlarının yer alacağı bildirildi.

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        #Son dakika haberler
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        #kayseri
        #CHP
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